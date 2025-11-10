El IES José Manuel Caballero Bonald, reconocido en el Certamen Ciencia en Acción 2025

El IES José Manuel Caballero Bonald ha sido reconocido este pasado fin de semana en la XXVI edición del certamen Internacional Ciencia en Acción, celebrado en la localidad castellonense de Onda. El encuentro ha reunido a estudiantes, profesorado y divulgadores de toda España, Portugal y Latinoamérica con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia y la divulgación científica entre el alumnado.

Más de 300 participantes han presentado alrededor de 70 proyectos finalistas en diversas modalidades —Física, Química, Matemáticas, Medio Ambiente, Biomedicina, Tecnología, entre otras—, seleccionados por su originalidad, rigor científico y capacidad divulgativa.

Los alumnos, exponiendo su trabajo.

El IES José Manuel Caballero Bonald ha vuelto a destacar en este prestigioso certamen gracias al proyecto “Cruzando el horizonte de sucesos”, desarrollado por el grupo Philae, donde 6 de sus alumnos/as, y que ha contado con la coordinación de Francisco Javier Pérez, que estuvo acompañado también por el profesor Lorenzo Habas. Este trabajo ha sido galardonado con una Mención de Honor en la modalidad de Ciencias del Universo.

Este nuevo reconocimiento consolida su trayectoria en el ámbito de la divulgación científica, tras haber sido premiado en ediciones anteriores: Primer Premio con “Vacas Marcianas” (2016-17), Mención de Honor con “Exoplanetas. ¿Estamos solos?” (2018-19) y finalista con “A 8 minutos luz” (2021-22), todos ellos dentro de la categoría “Habla del Universo” .

Otra imagen del stand el Caballero Bonald.

Estos logros ponen de relieve la labor fundamental de los centros educativos públicos en la promoción de la cultura científica, así como el compromiso del profesorado con la innovación educativa y la formación de un alumnado crítico, creativo y comprometido con el conocimiento científico.

El IES José Manuel Caballero Bonald ha "felicitado a los estudiantes y docentes por su esfuerzo y dedicación, ejemplo del potencial de la educación pública para impulsar la ciencia desde las aulas".