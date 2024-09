El Ampa del instituto Lola Flores estalla: "Pedimos a la Consejera que venga y descubra la realidad de la escuela pública"

Las familias y el Ampa del IES Lola Flores han mostrado su indignación y malestar después de las declaraciones de la Consejería de Educación sobre la situacuión que se vive en el centro con ocho clases prefabricadas. Tras la concentración llevada a cabo por las familias y alumnado el pasado lunes, coincidiendo con el inicio de las clases en el centro, La Junta aseguró que “el proyecto de ejecución está a la espera de disponibilidad presupuestaria para licitar las obras y seguir avanzando”.

Dicha afirmación "podría tener sentido si el proceso para la ejecución de la obra se hubiera quedado estancado justo ahora, pero demuestra que pierde por completo el sentido cuando advertimos que el proceso se detuvo, en realidad, el 22 de noviembre de 2021 tras haberse formalizado la adjudicación del contrato a Don Julio Rodríguez Moguer. El proyecto quedó redactado y fue visado por la Junta, pendiente solo de adjudicar la empresa que realizará la obra, ya que realizaron hasta las catas geológicas pertinentes. Estas imprecisiones sobre el estado del proyecto dan cuenta del desconocimiento de la situación por parte de la Consejera, lo cual, además de ser llamativo, pone en evidencia que no considera como debiera nuestras continuas reivindicaciones".

Desde la Consejería se criticaron las palabras de los responsables del Ampa, que hablaban del gasto insuficiente por alumno en Andalucía con respecto a otras comunidades. "Si, como indica la Consejera: 'La inversión por alumno en Andalucía se ha incrementado en la escuela pública en 1500 euros desde 2018 (un 42%) y se ha elevado un 28% para el alumnado de NEE', ¿por qué entonces, por ejemplo, en nuestro instituto seguimos con una profesora de apoyo para atender al doble de alumnos de NEE que hace tres años? De ser cierto que se ha incrementado la financiación por alumno, ¿acaso no es preciso invertir e intervenir en el Lola Flores, considerando las pésimas condiciones que por otros motivos también nos afectan?".

Los padres y madres del Lola Flores lamentan también el criterio "con el que se ejecutan las obras. "¿Qué criterio sigue la Consejería para ejecutar las obras si, a día de hoy, con esa inversión no se han iniciado las obras de nuestro centro, que es el que más lo necesita en Jerez, al ser el instituto que más problemas de espacio tiene? Insistimos: somos el instituto con más prefabricadas de Jerez de la Frontera. Recordamos a la señora Consejera que las prefabricadas no son una medida temporal que lleve poco tiempo: llevan 14 años en nuestro patio, por lo que las conocemos muy bien".

Desde el Ampa se ha solicitado a la Junta que informe "en qué estado se encuentra el proyecto" y que especique "con documentación oficial, la situación en la que está un procedimiento que lleva estancado desde 2021 y, ya que es su deber, en consonancia con lo que ha dicho, comprométase públicamente con una fecha de inicio de obras. Si no, ¿para qué ordena el pago de ese dinero para la elaboración del proyecto y, tras anunciarlo, se detiene? No queremos ser suspicaces, pero las decisiones de la Administración nos invitan constantemente a ello. Sin embargo, por lo que podemos comprobar, parece que sí que había disponibilidad presupuestaria para afrontar otras infraestructuras de otros centros con necesidades menos urgentes atendidas en fechas posteriores a 2021".

El comunicado hace alusión también a las obras en la provincia. "En el constante reguero vacío de cifras que ofrece para desviar la atención del problema y así darlo por atendido y resuelto —cosa que, a nuestro pesar, está lejos de suceder—, la Consejera asegura que “solo en 2024 la ejecución de obras supera los 124 millones de euros en 348 obras en toda Andalucía, 4 de ellas en la provincia de Cádiz”. Se multiplican nuestras dudas: ¿no había dicho antes que no había disponibilidad presupuestaria? ¿cómo se han podido afrontar esas cantidades ingentes de obras en el presente curso, si desde noviembre de 2021 nuestra obra está en espera? Según dice la propia consejera en sus declaraciones, si pudieron ejecutar estas obras desde 2020 hasta este mismo año, parece ser que entonces sí había disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué no la han ejecutado? Quizás la señora Consejera desconozca —aunque no debería— que nuestra obra estaba dentro de los presupuestos europeos ejecutables antes de 2023, cosa que, reiteramos, incumplieron. Quizás tampoco se haya dado cuenta de que, cuando habla de “disponibilidad presupuestaria”, ella sola se contradice al enumerar todas las obras y todo el dinero que la Junta se ha gastado en infraestructuras educativas estando pendiente la del IES Lola Flores desde 2020. Por lo que ella misma declara, esa es la razón que explica que las obras no estén realizándose. Le exigimos que nos lo aclare: ¿hay disponibilidad presupuestaria o no? En caso de haberla, ¿por qué no nos ha dado prioridad desde entonces? ¿No prevé la Administración bien los gastos? ¿14 años cuentan como una situación “imprevista”? ¿O acaso no han cumplido con su deber y se han olvidado una vez más de cumplir con sus promesas? Con todo lo que dicen haber invertido en la Educación Pública en estos años, sonroja un poco que nada se haya destinado al centro con más prefabricadas de Andalucía. Quizás están esperando a que se derrumben solas, lo cual tampoco creemos tarde mucho en suceder, ya que en 14 años no se ha invertido ni un euro en su mantenimiento por parte de la Consejería".

Por esta razón, las familias y el Ampa del IES Lola Flores manifiestan que:

1) Llevamos 14 años sufriendo lo que supone estudiar y formarse en unos barracones prefabricados, con temperaturas extremas, que se anegan cuando llueve, que están oxidados y en completa ruina, donde las chapas de metal vuelan cuando hace viento y donde las paredes parecen de papel. En definitiva, en unas instalaciones muy precarias, nefastas, unos barracones que, se suponía, iban a ser temporales: llegamos a tener 6 y seguimos teniendo 4, siendo el instituto que más tiene en toda la comunidad.

2) El proyecto de necesidades con código 00192/ISE/2021/SC, en lo que respecta a nuestro centro, donde ustedes reconocen lo que ahora les estamos recordando con nuestras movilizaciones, está aprobado y pendiente de ejecución desde 2021. No nos diga, por tanto, en septiembre de 2024 que no inician nuestras obras porque están a la espera de “disponibilidad presupuestaria”.

3) Nuestras instalaciones son las de un antiguo centro de primaria, con infraestructuras obsoletas, con 4 barracones prefabricados y, además, dada la inacción e ineficacia política, tampoco tiene las aulas específicas que exige la propia ley (EPVA, música, tecnología, biblioteca, laboratorios, idiomas…). Contamos con un Grado básico, medio y superior de cocina en los que los estudiantes y profesores tienen que trabajar en las instalaciones de un antiguo comedor de primaria de los años 60 y un ciclo en horario de tarde a causa de la enorme falta de espacio.

4) Si en 10 años no hemos sido la prioridad de nadie, ya es hora de que lo seamos. Por todos los motivos expuestos, le comunicamos desde el AMPA del IES Lola Flores que seguiremos en la lucha para velar por los intereses de nuestros hijos/as hasta que tengamos un compromiso en firme con fecha de inicio de la construcción del edificio.

Finalmente, los padres y madres del centro se preguntan si "¿seguirían los barracones en el centro si su hijo/a estudiara aquí? Le invitamos a que visite nuestro centro y a que pase un día con nosotros, en nuestras mismas condiciones, que descienda desde su cómodo y decente despacho a la realidad de esa Educación Pública de la que hablaba en su respuesta a nuestras movilizaciones, a que matricule aquí a sus seres queridos y a que vea si estas son condiciones dignas para nuestros hijos, alumnos de este centro y sus profesores. El 16 de septiembre tuvo una oportunidad para venir y la desaprovechó, ya que sabemos que estuvo en Jerez inaugurando el curso escolar y pasó de largo por nuestra puerta".

"Le recordamos que estamos peleando por hacer cumplir nada más y nada menos que lo que dice la ley, por lo que es de justicia, por unas necesidades reconocidas y aprobadas por ustedes mismos y por una Educación Pública, digna y con un mínimo de calidad: deje de lanzar cifras al aire y responda con profesionalidad y seriedad (con hechos y acciones, no con declaraciones apagafuegos en prensa) a esta necesidad que sonroja a todo aquel que pasa por delante de los barracones en los que nuestros niños dan clase. Cumpla con lo prometido, con lo olvidado y hágase cargo YA de la situación precaria que sufre el IES Lola Flores", concluye.