El IES Padre Luis Coloma celebrará este jueves el Año Nuevo Chino

Como cada año, el IES Padre Luis Coloma celebrará este jueves 19 de febrero el tradicional Año Nuevo Chino en colaboración con el Aula Confucio. Hay que recordar que el instituto jerezano acoge desde el curso 2011/12 clases de chino, unas clases que se llevan a cabo a través del Instituto Confucio, el equivalente al Instituto Cervantes pero en China. Inicialmente, el programa se efectuaba como materia extraescolar pero desde el curso 2014/15 la Junta lo ha incluido en el currículo escolar como materia examinable.

Para esta cita, los cuatro centros adscritos a dicha Aula, tres colegios (Isabel La Católica, Pío XII y Gloria Fuertes) y el IES Padre Luis Coloma, han organizado diferentes actividades a desarrollar en la tarde de este jueves, que conmemorará en este 2026 el Año del Caballo de fuego, que comenzó ayer.

A partir de las cuatro y media de la tarde está prevista la tradicional cabalgata de año nuevo, que recorrerá las instalaciones del instituto encabezada por el colorido que aporta el dragón y los leones, símbolos de prosperidad y protección para iniciar el nuevo ciclo lunar.

A continuación, ya en el salón de actos del centro, se llevarán a cabo una serie de actuaciones relacionadas con la cultura china por parte de los colegios Isabel La Católica, Pío XII y Gloria Fuertes, y del IES Padre Luis Coloma. También participarán en esta parte del programa el profesorado del Aula Confucio.

Finalmente, desde las seis de la tarde se ahondará en la cultura china a través de cinco mesas en las que se abordarán diversos talleres, entre ellos el de caligrafía china, de pintura china, de manicura china, de nudos chinos y de juego de aros.