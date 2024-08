La II Maratón de fútbol 7 'Todos por Valentina' reunirá este sábado en Jerez a 18 clubes de fútbol en La Canaleja

El delegado de Deportes y Educación, José Ángel Aparicio, acompañado de Tamara Romero, madre de Valentina, y del representante de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Jerez, Diego Osorio, ha presentado el II Maratón de fútbol 7 'Todos por Valentina' que este sábado, 31 de agosto, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, reunirá a 18 clubes de fútbol de la provincia.

Se disputarán 25 partidos con 48 equipos de alevines, benjamines y prebenjamines en los campos de La Canaleja. La entrada cuesta 2 euros y la recaudación irá a parar a la asociación 'Valentina. Un grito a la esperanza FOP' que busca un ensayo clínico para la niña jerezana de 4 años.

José Ángel Aparicio, en nombre de la alcaldesa, ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento por “la solidaridad que emana de esta segunda maratón. Una solidaridad de los clubes de Jerez y de la provincia que nos hace a todos más grandes como personas”. Una maratón que tiene como protagonista “a nuestra querida Valentina. Esta niña jerezana que es todo un símbolo para visibilizar la lucha de toda su familia a favor de la investigación de la fibrodisplasia osificante progresiva FOP”.

José Ángel Aparicio ha explicado que la familia de Valentina, con su madre, Tamara Romero, al frente, y la Asociación 'Valentina. Un grito a la esperanza FOP', “recaudan fondos y visibilizan este caso para exponer a la sociedad que las enfermedades denominadas raras están ahí. Unas enfermedades que necesitan mucha investigación y medios económicos para su tratamiento”, ha recalcado.

“Una vez más el deporte de Jerez, los clubes de fútbol, los patrocinadores Beiman y Ambulancias Cádiz, los colaboradores como la Real Federación Andaluza de Fútbol y el Colegio de Árbitros se vuelcan con quienes más lo necesitan. Esta solidaridad nos hace más grandes como ciudad y como provincia. Los dos euros son un pequeño grano de arena en este largo camino hacia la esperanza en la investigación y tratamiento de las enfermedades raras”, ha subrayado el responsable de Deportes.

José Ángel Aparicio ha hecho llamamiento a la sociedad jerezana para que este sábado asista a la Canaleja “por Valentina y por todos los pequeños que como ella necesitan de nuestra solidaridad y compromisos para luchar contras las enfermedades raras”, ha asentido.

Diego Osorio ha señalado que la colaboración de la RFAF Cádiz, de su presidente Pedro Curtidor, nunca va a cejar en su apoyo a Valentina. “Doy las gracias a todos los clubes, que se han volcado, al Ayuntamiento por abrir las puertas a Tamara, al Colegio de Árbitros, que dona también más del 50 por ciento del presupuesto”, ha comentado. “Yo le pediría a la afición que el sábado antes de ir a la playa pase por La Canaleja y colabore por esta causa. Hoy está Valentina pero mañana no sabemos a quién le pueda tocar “, ha afirmado.

Tamara Romero ha dirigido sus primera palabra a expresar el agradecimiento a José Ángel Aparicio “siempre está nuestro lado, nos une una amistad y un cariño especial. A Diego Osorio porque llegaste a nuestra vida como una marea verde apretando fuerte cuando más lo necesitaba”. Dicho esto, Tamara Romero ha confesado que cuando nació Valentina “jamás pensé que iba hacer tantos eventos, tantísimas cosas en campos que ni siquiera sabía que existían”.

Una situación vital que “me lleva adelante y a no quedarme en casa. Dejé todo para centrarme en ella, en recaudar lo máximo porque es la única oportunidad que tiene Valentina para que los ensayos lleguen a edad pediátrica y tenga una oportunidad y una calidad de vida como se merece. Todas las personas que se unen a nosotros son las que me llevan adelante”, ha señalado.

Tamara Romero ha contado que el año pasado la primera maratón fue un evento increíble y emocionante, “todos los equipos, todos los niños y niñas abrazaban a Valentina. Mi hija con 4 años ya he renunciado muchas cosas: no se puede caer, no se puede dar golpes. Ha renunciado a su libertad porque no puede estar sola”. Aquel día se recaudaron 5.000 euros. “Este sábado volveremos a estar con la marea verde. Vamos a hacer todos los eventos que podemos, no me voy a cansar hasta que Valentina entre en un ensayo y tenga la calidad de vida que se merece”, ha reiterado.