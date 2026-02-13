El III Encuentro de la Ciencia de Jerez fija fechas y pone el foco en las enfermedades raras

La sede de la Delegación de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez ha acogido una reunión informativa con familias de la ciudad afectadas por alguna enfermedad rara, con el objetivo de presentarles en primicia el III Encuentro de la Ciencia de Jerez, que en esta edición estará dedicado de forma monográfica a las enfermedades raras.

La organización de este encuentro corre a cargo un año más por la Asociación Unidos por Santiago y tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre en los Museos de la Atalaya, bajo el título genérico “Enfermedades ¿raras o ignoradas? Hora de conocerlas y tratarlas”. La cita aspira a convertirse en un espacio de divulgación, reflexión y sensibilización en torno a estas patologías, abordándolas desde una perspectiva científica, social y humana.

Por parte del Ayuntamiento de Jerez asistieron a la reunión Tomás Sampalo, concejal delegado de Salud y Deportes, y José Ramón Alcalá-Zamora, técnico de la Delegación de Inclusión Social, quienes trasladaron a las familias el respaldo institucional al Encuentro.

Las familias estuvieron representadas en esta primera toma de contacto por Paloma Carretero Parra y Amador Prieto Cuenca, de la asociación “Diego lucha contra la AME” y UNIPER; Rocío Ruiz Gómez y José Villalobos Vega, de la asociación “Duchenne Parent Project España”; Tamara Romero Díaz, de la asociación “Un grito a la Esperanza”; Rocío García Salado, de la asociación “La aventura de un X-men”; Gema Meynet, de la asociación “Proyecto por una sonrisa”; y Teresa Díaz Sánchez y Elena Toribio Herrero, de la Asociación Española Contra el Cáncer. También estuvo presente el Comité Organizador del III Encuentro de la Ciencia de Jerez, integrado por María Rosa Durán, Ángela Valle y Pepe Soto, quienes trasladaron a las familias las gestiones realizadas hasta la fecha, los posibles ponentes y el esquema general del Encuentro.

Durante la reunión, las familias aportaron numerosas ideas e iniciativas de cara a reforzar la visibilidad de las enfermedades raras desde este momento y hasta la celebración del Encuentro, acordándose mantener este tipo de reuniones de forma periódica.

Tomás Sampalo manifestó la total colaboración e implicación del Ayuntamiento de Jerez en este III Encuentro de la Ciencia, como ya ocurriera en las dos ediciones anteriores, subrayando la voluntad municipal de incrementar su participación en todo lo que sea posible.