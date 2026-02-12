Inundaciones en Los Cejos del Inglés: "Nadie nos avisó, somos los grandes olvidados"

Vecinos de Los Cejos del Inglés en Jerez, cuyas casas están todavía bajo el agua tras la crecida del Guadalete, han mostrado su "indignación" por la situación que están viviendo: "Nadie nos avisó de que llegaba el río y nadie se está preocupando por nosotros. Nuestras casas siguen bajo el agua. Seguimos sin poder regresar".

Aseguran que son "una de las zonas más afectadas por las inundaciones, hemos estado olvidados por las Administraciones. Mientras muchos afectados ya están en sus casas con luz y agua y caminos asfaltados transitables, esta zona se mantiene con las casas totalmente llenas de agua sin saber ni cuándo se podrá entrar en ellas. Además, no contamos con ninguna carretera asfaltada para acceder, ni siquiera con un camino de tierra mantenido en condiciones por la Junta de Andalucía, que es a la que le corresponde. Ya antes de la inundación el camino estaba totalmente destrozado y lleno de baches de gran profundidad. Ese camino es el único medio para entrar y salir y sus condiciones aumentan notablemente el peligro de los residentes".

Más viviendas inundadas de Los Cejos tras la crecida del Guadalete.

Los afectados, que destacan que sus viviendas "son totalmente legales y pagamos los impuestos correspondientes", achacan en gran medida la inundación de sus casas "a los tubos gigantes que han metido en las obras de las carreteras. Nos ha metido el agua silenciosamente en nuestras casas y digo silenciosamente porque nadie nos avisó de que venía el agua, nos tuvimos que ir corriendo con lo puesto. Lo que ha pasado aquí es brutal. Una zona dejada por completo".

Otra de las afectadas, Manuela Vargas, que lleva viviendo "toda la vida con su familia" en Los Cejos, asegura que nadie "se ha puesto en contacto conmigo para decirnos cómo está la situación. Todavía no se puede entrar, la carretera no se ve, está bajo agua, y no puedes llegar como no tengas un tractor. Hay viviendas de una planta y de dos. En mi caso, yo no sé qué me voy a encontrar cuando llegue. Sin luz dos semanas, la nevera llena de comida, la planta baja inundada. Aunque no me haya llegado el agua a la segunda planta, no sé en qué condiciones me voy a encontrar aquello. No se habrá salvado nada de abajo".

"Antes -recuerda- cuando el río saltaba la carretera, teníamos unas horas para irnos y llevarnos lo más importante, los animales... Pero ahora, con las obras que han hecho en la carretera y los tubos esos que han metido, pues apenas nos da tiempo a reaccionar. Nadie nos avisó. De hecho, a algunos tuvieron que venir a rescatarnos en zódiac, así como a los animales. Sabíamos que esto iba a pasar con esos tubos por debajo de la carretera. Ya advertimos a la delegada de Medio Rural que así nos iban a ahogar sin darnos cuenta. Y nos dijeron que lo que decíamos era una tontería, que no nos preocupáramos. Pues ya ves. El río ya se mete directamente en nuestras casas. Y nadie da la cara ni da explicaciones a Los Cejos, a Las Pachecas, a El Portal, ni a nadie. Nunca hemos visto antes el nivel que ha cogido el río este año. Este año ha sido brutal. A mí no me ha llamado nadie para ver si nos hacía o nos hará falta algo".

Por su parte, Javier Vargas, que ha podido acceder a su casa con un tractor para ver cómo está, tiene una vivienda de una planta, "y el agua ha llegado a los 2,50 metros. Allí no se ha salvado nada. Nadie nos avisó porque no sabíamos que habían desembalsado y cuando nos venimos a dar cuenta ya teníamos el agua en los tobillos. Nos tuvimos que ir con lo puesto". Este afectado también cree que con las obras de la carretera, "como el agua ahora tiene más paso, pues no te enteras de que llega".

"Aquello está todavía bajo agua, no se puede volver", comenta otro vecino afectado por las inundaciones en Los Cejos. "Nadie nos avisó de que el agua llegaba y como han puesto esas tuberías, pues más rápido entra. Lo que ha pasado este año ha sido un disparate. A ver qué es lo que podemos salvar, a ver cómo nos puedan ayudar ahora a recuperarnos". Al respecto, y de cara a su regreso, los vecinos demandan bombas de achique, maquinaria de limpieza, cubas para los residuos, etc.