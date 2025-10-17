III galardondes Academia San Dionisio de Jerez: "¡Qué bonito mi premio!"

El Teatro de la Fundación Cajasol de Jerez ha albergado este jueves la entrega de los III Premios de la Real Academia San Dionisio a las Ciencias, Artes y Letras. En esta ocasión, los protagonistas de la jornada fueron la investigadora principal en el IFAPA Rancho de la Merced, Belén Puertas García, Premio a las Ciencias; la pintora Ana Barriga Oliva, Premio a las Artes; y el escritor, pintor y editor José Mateos, Premio a las Letras. Josemi Moraglez y José Ignacio Soto son los creadores de la pieza escultórica que se entregó como premio.

El acto, que contó con la magistral intervención musical en diferentes momentos por parte de Cristóbal González Babiaud (Cello) y Colette Babiaud (violín), estuvo conducido por el abogado y profesor de la UCA Enrique Víctor de Mora.

Por parte de la Fundación Cajasol, intervino su delegada en Cádiz, María del Mar Díez, que dio la bienvenida a los presentes y destacó que el Teatro de la Fundación Cajasol "es un espacio abierto, plural y comprometido con la vida cultural de Jerez. Desde la Fundación nos sentimos profundamente orgullosos de colaborar con estos galardones, que reconocen la trayectoria ejemplar y el valor transformador de la creatividad y el conocimiento. Y hacerlo de la mano de la Academia San Dionisio, un pilar fundamental de la cultura de Jerez".

El presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Benito Valdés Castrillón, fue el encargado de entregar el Premio a las Ciencias a Belén Puertas García, quien agradeció "con inmenso honor y gratitud este reconocimiento, que no es solo personal sino un faro que ilumina la importancia de la ciencia en el desarrollo del bienestar de nuestra sociedad". La premiada, que se considera jerezana de adopción aunque naciera en Madrid, hizo extensible este galardón a "todos aquellos que han hecho posible esta trayectoria, así como a mis compañeros del Rancho y a mis colegas de profesión, así como a instituciones y organismos que han respaldado nuestras investigaciones. También a mis padres, que en paz descansen, a mi familia y amigos. Es un honor haber tenido la oportunidad de aportar valor a un sector único e irrepetible. Este premio me reafirma en que la inversión en ciencia es la mejor inversión en futuro".

Belén Puertas García recoge su premio. / Miguel Ángel González.

Por su parte, María del Mar Díez entregó el Premio a las Artes a Ana Barriga, que exclamó "¡qué bonito mi premio!", al recogerlo. "Quién le iba a decir a esa niña salvaje de pueblo que iba a recorrer el mundo entero con su arte, viniendo de una familia humilde, nada propiciaba que yo me dedicase a esto. He tenido la suerte de tener una familia maravillosa que me ha inspirado. Es una realidad que está pasando y que estoy viviendo, un regalo de la vida al que estoy muy agradecida".

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, en nombre de la alcaldesa, María José García-Pelayo, hizo entrega del Premio a las Letras a José Mateos. "La primera sensación que siento es la de impostor, la de no creerme que me den este reconocimiento, a aquel niño gamberro de La Salle. Siempre he creído que el premio por hacer las cosas bien consiste en la misma satisfacción de hacer las cosas bien. Pero es verdad que en disciplinas tan escurridizas como las artísticas es difícil saber cuándo uno está haciendo las cosas bien o cuándo está haciendo el ridículo. Así que este premio me sirve para saber que el ridículo no lo estoy haciendo solo y que el trabajo lo estoy desempeñando con la máxima honestidad y exigencia posibles". Mateos asimismo dijo sentirse "orgulloso de su labor pedagógica y de haber acompañado a personas en el camino de la literatura y de la poesía a través de talleres, revistas y colecciones de libros. Gracias a todos por el ánimo".

Entrega del reconocimiento a José Mateos. / Miguel Ángel González

El acto cerró con las intervenciones de Benito Valdés, quien agradeció a la Fundación Cajasol el apoyo a las academias "y el respaldo para la celebración de actos como este". Asimismo, felicitó a la Academia por la asignación de estos premios, al jurado por elegir a los galardonados y a los premiados por estos reconocimientos "merecidísimos y excelentes".

Por su parte, Tomás Sampalo, también dio su enhorabuena a los galardonados y recordó que la Academia "es un arca de la cultura, precisamente además cuando Jerez está inmersa en el proyecto de la Capitalidad Cultural 2031. Hoy los premios y sus premiados hablan mucho de esa ciudad que estamos soñando".

El presidente de la Academia, Juan Salido, agradeció la labor del jurado de los premios, así como "a todas las personas que siguen apostando por este proyecto ilusionante que pusimos en marcha en el año 2023 y que este año cumple su tercera edición y que abordamos, en su día, como un aliciente dentro de los actos conmemorativos de nuestro 75 aniversario fundacional". Asimismo, dio su más "cálida y afectuosa felicitación para los premiados. Enhorabuena a Belén, Ana y José por este merecido premio que viene a reconocer e incluso respaldar vuestra trayectoria profesional y creativa". "Las Academias -añadió- son centros de pensamiento, de cultura y de investigación avanzada, libre y sosegada, que intentan aportar luz sobre los complejos problemas de nuestro tiempo. Pero esa labor quedaría incompleta sin el apoyo a los creativos, a los artistas, escritores, pensadores, personas consagradas en cuerpo y alma a desarrollar habilidades para gestionar las emociones que inevitablemente acompañan al trabajo creativo. Y ese es nuestro compromiso con la creación de estos premios. Dar a conocer en nuestro entorno de actuación a aquellas personas merecedoras de que su labor investigadora, creativa, divulgativa sea conocida y, al tiempo, reconocida".