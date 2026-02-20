La III Muestra 'Maravíllame' de Jerez se celebrará del 14 al 16 de abril

El Palacio de Villapanés de Jerez ha acogido la presentación de la tercera edición de la Muestra Internacional de Cortometrajes Universitarios ‘Maravíllame’, un proyecto cultural que consolida a Jerez como espacio de referencia para la creación audiovisual universitaria y la proyección del talento joven, que se desarrollará del 14 al 16 de abril en la ciudad.

El acto ha estado presidido por el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, junto a él han participado el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz, José Antonio López; el director de Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, Manuel Ceballos; el director de la Muestra, Alfonso Rodríguez de Austria; y el padrino de la tercera edición, Rafael Caballero.

En su intervención, Zurita ha puesto en valor la consolidación del proyecto de la mano de la Universidad, en concreto, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, señalando que "esta colaboración es una muestra clara de la apuesta de Jerez por la cultura y el talento joven como pilares para construir futuro". También ha querido reconocer expresamente el trabajo del equipo organizador y el apoyo de las entidades colaboradoras, "convirtiendo a la ciudad un año más en punto de encuentro de la creación audiovisual universitaria". Por otro lado, en el marco del proceso de candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, el delegado ha reafirmado el compromiso de las instituciones aliadas para seguir impulsando proyectos que fomenten la cohesión social, la igualdad, el desarrollo del talento joven y el fortalecimiento de las industrias culturales.

Por su parte, el decano José Antonio López ha destacado la consolidación de ‘Maravíllame’ como un puente entre la formación académica y el ámbito profesional, subrayando que la internacionalización es uno de los ejes fundamentales del certamen, que cuenta en esta edición con la participación de 9 universidades nacionales y 16 internacionales. En este sentido, ha incidido en la importancia de “dar visibilidad al trabajo de los universitarios”, permitiendo que su producción audiovisual trascienda las aulas. Asimismo, ha remarcado el compromiso del festival con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha subrayado la incorporación de la SEA-EU (European University of the Seas), un consorcio de nueve universidades que refuerza la dimensión y proyección transnacional.