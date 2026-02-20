El jerezano Abraham Quirós desafía el mito de la resiliencia en su nuevo poemario

El escritor y músico Abraham Quirós Villalba (Jerez, 1989) presenta su nuevo poemario, 'La trampa del renacer', publicado por la editorial Talón de Aquiles.

Tras la aparición de 'No juzgues a esta portada por su libro' (2021) y su reconocimiento en el certamen Huesca, una ciudad de leyenda, el autor regresa con una obra que se aleja de los discursos habituales de superación personal para explorar las marcas que deja la experiencia de vivir.

Abraham Quirós Villalba.

Mito como hilo, no como destino

Estructurado en cinco etapas que toman como referencia figuras del imaginario clásico como Prometeo o Hécate, el libro no propone una relectura mitológica, sino que utiliza estos nombres como hilo conductivo para pensar el cambio, la caída y la transformación.

El recorrido que plantea 'La trampa del renacer' es íntimo y contemporáneo: un tránsito por la experiencia de caer, atravesar y volver sin la posibilidad de un regreso intacto. A través de un lenguaje simbólico y una voz contenida, Quirós indaga en lo que permanece cuando ya no es posible fingir que nada ha cambiado. El renacer no aparece aquí como una salida luminosa ni como consuelo, sino como una forma distinta de sostener la memoria, el cuerpo y la pérdida.

Sobre el autor

Abraham Quirós Villalba es licenciado en Filología Hispánica y cuenta con un máster en Estudios Hispánicos. Su trabajo creativo se desarrolla entre la poesía, la canción y la narrativa. Además de su labor como profesor de español, dirige un club de lectura y explora proyectos culturales vinculados al café de especialidad y la literatura.