“Me tiene muy ilusionado la corrida concurso de ganaderías en julio”

Antonio García Jiménez, Toño Matilla en el negocio taurino, es empresario, apoderado, ganadero y tercera generación en la Casa Matilla, con Funciones Taurinas Sociedad Anónima regenta la plaza de Jerez. Un taurino discreto, apartado siempre del foco, pero de innegable influencia en el mundo del toro. Con la corrida concurso en el horizonte el 23 de julio, ahora se centra en la feria de Jerez.

-Podemos empezar por la personalidad a quien dedica la feria taurina de Jerez, Álvaro Domecq Romero.

–Ha sido una bonita idea. Creo que se lo merece. Ya le tocaba porque ha sido su plaza y es su ciudad, y sobre todo por quién es Álvaro Domecq Romero en Jerez. Rendirle ese homenaje, en una feria tan bonita y después de lo que hemos sufrido todos por la pandemia, está más que justificado.

-Y su generación de taurinos ha sido determinante en Jerez, Fermín Bohórquez, Paula, su padre, Teodoro Matilla, que ahora hace un año que murió…

–Se añora a esas personalidades clásicas de la tauromaquia que cuando las hemos ido perdiendo nos damos cuenta de que perdemos referentes. Hoy a Álvaro lo podemos disfrutar. Cuando falleció mi padre justo ahora hace un año, crucé unos mensajes con Luis Domecq acerca de una foto que mi padre siempre conservaba, en la que estaba con Álvaro. Fue cuando se me vino a la cabeza. Mi padre mantuvo muy buena relación con Álvaro y ahí fue cuando se encendió un poco la chispa. Evocando me acuerdo muchísimo de Fermín, de Mercedes, de tantísimas personas de tanta categoría que se nos han ido en Jerez y creo que hay que rendir homenaje a los que están y tenemos cerca.

-El cartel de la feria que se le ha dedicado ha sido un acierto.

–El Cartel es clásico, antiguo y con un sabor especial, como la plaza. Ha quedado muy bonito y llamativo. Mucha gente está pidiendo murales grandes como recuerdo y nos ha sorprendido muchísimo. No nos piden los pequeños de escaparate sino el mural grande. Es curioso.

–Vayamos a la feria, a la de rejones. No hay manera de enfrentar a Hermoso y Ventura.

–Es una cosa que pasa en Jerez y en todas partes y que han pasado siempre en la historia del toreo, pero creo que con el tiempo se irán limando asperezas. Yo los he tenido a Ventura y al hijo, a Guillermo Hermoso, en Castellón, que se suspendió por agua. En Jerez no ha podido ser. Tenemos a Ventura, que está en un grandioso momento, y me da mucha alegría que lidie la corrida de Bohórquez, todo un emblema en Jerez.

"Me da mucha alegría que Ventura toree la de Bohórquez, en Jerez no valoro otra ganadería, lidia sí o sí”

-Eso sí, se mide con los toros de Bohórquez, un hierro que no es de su predilección.

–Todos hemos avanzado un poquito, que ha sido el caso. La ganadería de Bohórquez es excelente. Para mi gusto la mejor que hay ahora mismo para ejecutar el arte del rejoneo. Es su tierra, es su plaza y es su casa y eso es impepinable. Tiene que lidiarse sí o sí, es una condición. A día de hoy, no valoro otra que la de Fermín para la tarde de rejones.

-Ha optado por Morante las dos tardes. En tiempos de su padre un doblete no era raro porque eran las ferias más largas, hoy llama más la atención con solo dos festejos.

–En general todas las ferias han reducido el número de espectáculos. No es el caso puntual de Jerez sino de todas las plazas. El número de asistentes es el mismo en dos, siendo buenas, que en tres no siendo buenas. Es el formato más cómodo para la gente, sobre todo en Jerez, que se nutre mucho de público de fuera, además del jerezano por supuesto. No es lo mismo la estancia de alguien que vaya a pasar tres días que cuatro o cinco. Hoy creemos que este es el número de festejos ideal. Poco a poco iremos viendo si se puede ampliar.-

-¿Se planteó la opción de un festejo más?

–No hemos querido confeccionar un tercer cartel este año. Parece que van las cosas mejorando bastante, la gente está con más ánimo. El año pasado había más tibieza, nos ocurrió lo de los aforos y repuntes, y tuvimos que aplazar. Ahora hay certeza de que hay feria además de los festejos taurinos y vamos con más seguridad. Es un año de consolidar un poquito más las cosas. El año pasado lo pasamos bastante mal con el aplazamiento, pero luego, como todo en la vida, descubrimos una fecha que me tiene muy ilusionado que es julio. Cuando pase la feria y veamos resultados, no se me quita de la cabeza la corrida concurso de ganaderías en julio. No se ha querido anunciar ahora porque hay que ser un poquito responsable y ver qué pasa en la feria, que pasa en Sevilla, que ha ocurrido en Valencia, que va ocurriendo en Madrid. Y confeccionar un cartel bonito, de triunfadores, que defienda la corrida concurso que todos queremos volver a tener en Jerez. Con toros jerezanos.

–Esa idea parece que la tiene desde hace tiempo. La dio en 2014 y para 2020 estaba ya enfilada la corrida con Morante viendo toros.

–Como no hay mal que por bien no venga el año pasado descubrimos esa fecha en julio y vamos a ver si hemos acertado. Se verá en el mes de julio. La de 2014 tuvo un resultado artístico bueno. En el año de la pandemia, 2020, estaba hecha, estaba cerrada la corrida. La pandemia nos la quitó.

-¿Era una opción para esta feria Talavante? Ambos protagonizaron una sonada controversia en 2019

–El problema es que Talavante quería reaparecer en Madrid. Tenía el día 13 viernes hecho en Madrid y el día 14 tenía asuntos personales propios y no podía torear en Jerez. De hecho, me coincide a mi como empresario Valladolid el 13, 14 y 15, y tampoco podía acudir allí. No hubo acuerdo ni desacuerdo, es que no podía por su agenda personal. No hay ningún problema con Talavante, de hecho en Granada, que es una plaza que doy yo, está anunciado.

-Aquella controversia hizo que Toño Matilla saliera del, entre comillas búnquer, de su habitual discreción y hablara en la prensa, algo no habitual en un taurino que todos piensan que es como el disco duro del toreo, que maneja el 90 por ciento de los hilos.

–Se ha escuchado eso y se comenta eso, pero yo no soy persona que se caracterice por eso. Esta es una profesión que requiere mucha dedicación, estar las 24 horas pendiente. Si tienes un poquito de amor propio, te gusta y trabajas pues te tienes que implicar en todo tipo de situaciones. De ahí esa leyenda sobre mí, que la acepto como tal, igual que he aceptado criticas malas, y muy malas hacia mi persona, a niveles personales incluso. Encajo las buenas y las malas, y aprendo muchísimo. Pero ni manejo ni dejo de manejar ni nada, aquí hay un interés propio común que es de todos y cada cual podrá hacer lo que deba o crea que tiene que hacer. Tenemos que remar todos en común por el bien de todos y que las tardes de toros sean un espectáculo, que la gente se divierta y vuelva. Me da mucha tristeza cuando sin culpa mía sino de las circunstancias de la tarde, sale la gente descontenta de una plaza de toros. Eso es lo más triste que hay.

-¿Y desde esa dedicación, en esa atalaya cómo ve el futuro del negocio?

–Siempre he sido muy optimista y sigo siéndolo. Estamos viviendo un momento, para mi inusual, y es la cantidad de cosas que se hacen hoy a los toros por parte de los toreros, por eso dura tantos años un torero y una figura del toreo. Se superan tanto y evolucionan tanto que estamos viendo cosas que no se veían antes. Y también las ganaderías, como embisten. Unas embestidas muy distintas de las antiguas. No tenemos que ir muy atrás, pero se ha mejorado muchísimo en la selección del toro, la fuerza, la colocación, las embestidas. Soy muy optimista y veo a mucha gente joven en los toros. Es verdad que tenemos que ser optimistas, pero mirando que la gente quiere lo bueno. Eso lo tengo muy claro, nítido. La gente se apunta a lo que tiene interés, una buena corrida de toros, un buen festejo. Igual que en todos los espectáculos, la gente no acude cuando el festejo no tiene interés.

"Santi Domecq nunca ha querido lidiar sus toros en esta plaza y hay que agradecerle este debut”

-¿Y el futuro taurino de Jerez? Es un territorio hostil hoy con un gobierno municipal antitaurino como se vio al cerrar la escuela.

–Jerez es de las pocas plazas que tienen quizá ese punto de inestabilidad política que comenta, pero tengo que decir que a mi para nada me molesta el Ayuntamiento. La mía es una actividad privada en una plaza privada. Quizás desde el Ayuntamiento no me ayuden en nada, pero tampoco molestan para nada. Ejerzo mi actividad de empresario con normalidad, la plaza está cuidada, está bien. Pero Jerez es una plaza que está aguantando todos esos baches de inestabilidad que aguantan otras plazas. Está muy consolidada la feria. Escucho críticas de que es lo mismo, que es lo mismo… Pero a la gente es lo que le gusta y hay que partir de ahí. Intentamos ir renovando un poco nombres y ganaderías como este año. Es el debut de Santiago Domecq que nunca ha querido lidiar en Jerez. Este año se ha animado y es de agradecer. Se van haciendo cositas, pero lo de Jerez es estable, no tengo ningún miedo.

-Ya que habla de ganaderías, el dato de Morante con la de Torrestrella.

–¿Qué mejor momento de Torrestrella para lidiar en Jerez que en una feria que es homenaje a Álvaro Domecq? No puede ser de otra manera. Y eso se une al debut en Jerez de Santiago Domecq. Tiene su punto la feria. La analizas día por día y encuentras su punto y su por qué.

"En una feria dedicada a Álvaro Domecq no hay mejor momento para lidiar una corrida de toros de Torrestrella"

-Ahora está El Puerto en licitación, una plaza con problemas desde aquel pésima pliego que quedó desierto, temporadas agónicas, luego la pandemia y ahora empresarios a un año vista. ¿Le interesa?

–Es una plaza que me encanta. ¿A quién no? Para ser empresario, para ir como aficionado, para ser torero, para ser ganadero, para lo que sea. Es estupenda. Me encantaría, pero hoy los pliegos hacen que te pienses mucho las cosas. En un año, si entras nuevo, no acabas de cogerle el pulso a una plaza. Da un poco de miedo o reparo licitar para un solo año. El trabajo de un empresario no se realiza en un año. Requiere una continuidad, para bien o para mal. Hay que dejar desarrollar las cosas y en un año es imposible. Lo veo bastante complicado. Es una pena, pero hoy la ley y las administraciones públicas sacan este tipo de pliegos que no digo que puedan hacer más, pero han de hacer más, ser a más largo plazo y más abiertos. Desgraciadamente en los últimos años ha ocurrido lo que ha ocurrido en El Puerto, demasiado buena es esa plaza –y afición hay en El Puerto– que acude la gente. Pero esperemos que este año salga y haya un buen empresario que dé una buena feria, que sea buenísimo para todos y que luego saquen ya un pliego a más largo plazo favorable para todos en general, y para el público primero, y nos lo pensaremos. De todos modos, yo estoy muy a gusto en Jerez.

-¿Que le anima más de esta feria? ¿Qué recomienda?

–Cada día tiene su aliciente, por donde la cojas. La de rejones con Ventura y los toros de Bohórquez acompañado de dos rejoneadores que andan fenomenal, el debut de Santi Domecq con Morante. Todos los días tiene que ocurrir algo. Estoy ilusionado con toda la feria y preocupado porque salga todo bien. Pero desde mi agujerito –donde me suelo poner y donde la veo discretamente– la recomiendo a todo el mundo. Es una feria para no perdérsela, recomendaría los tres días. Me hace especial ilusión el sábado, por Álvaro. Va a ser un día muy bonito para él. Estoy seguro.