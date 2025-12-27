La ilustradora jerezana Zaida Marín publica el cuento infantil ‘Montaña Lápiz’

Zaida Marín ha tenido pasión por el dibujo desde que era una niña. Fue en Primaria cuando algo se despertó en ella con un libro de texto que estaba ilustrado por Emilio Urberuaga (Manolito Gafotas). Creció y lo que era su pasión pasó a convertirse en el centro de su formación. Entró en la Escuela de Arte y “nunca lo dejé”.

“Siempre he estado conectada con la ilustración, pero no ha sido hasta hace unos siete años que me he puesto más en serio. He encaminado mi carrera por ahí y he trabajado con varias editoriales, una de ellas de Sevilla con la que ilustré ‘Poeta en Nueva York’”, relata.

Después de ilustrar varios libros, “estuve segura de mí misma y he lanzado mis proyectos profesionales”. Además de ilustradora es la creadora de los cuentos infantiles ‘Montaña Lápiz’, que ya está a la venta y editado por Koala Ediciones, y ‘El niño Adelaida’, que saldrá en pocos meses.

“Yo siempre he dibujado, no sé por qué, dos montañitas, un río y una pradera, y lo incluía en muchos de mis trabajos. Le fui cogiendo cariño a esa imagen y se me ocurrió hacer una historia. Jugué con el dibujo de la montaña con un pico de punta de lápiz.

“Montaña Lápiz tiene muchas virtudes, entre ellas, se encuentra la de ayudar soplando a los patos para que vuelen bien alto y que viajen tranquilamente. Pero sin duda, una de las cosas que más le gusta, es dibujar. Un día dibujó, y dibujó tanto, que llenó el cielo de dibujos de nubes, y estas, se pusieron a llover y entonces surgió la magia...”, cuenta Marín.

“Me siento extraña al ver el libro ya en papel. Después del trabajo de hacer las ilustraciones y de moverte por las editoriales que es un mundo muy complejo, es un orgullo. No paro de mirarlo. Estoy muy contenta. Vivir del arte es muy complejo. La ilustración afortunadamente está en auge, pero hay muchísimos profesionales buenísimos y proyectos geniales que no sale. Por eso es tan fuerte llegar y publicar. Pero aquí estoy y espero seguir”, subraya la jerezana.