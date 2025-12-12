La jerezana Judeline publica un nuevo EP con cinco canciones

'Verano Saudade' es el nuevo EP de la cantante jerezana Judeline, una obra de cinco canciones que "captura ese instante suspendido entre estaciones donde la nostalgia se mezcla con el deseo de volver a vivir lo que ya quedó atrás", destacan desde su compañía discográfica.

En este proyecto, la artista criada en Barbate se sumerge en un territorio emocional marcado por el paso del tiempo, la pérdida de la juventud y la búsqueda de una memoria que se resiste a desvanecerse.

"El resultado es un trabajo íntimo, sofisticado y profundamente humano que reimagina el verano no como un lugar al que regresar, sino como un estado del alma", explican en una nota de prensa.

Fiel a su impulso inconformista, Judeline trasciende géneros y fronteras con un repertorio que reúne cinco colaboraciones internacionales.

Cada tema es una puerta a un nuevo paisaje musical: la delicadeza cálida de la bossa nova junto a Dellafuente en ‘Tiempo pasa’, la energía del funk carioca con MC Morena con la sensual ‘Tu et Moi’, los matices melancólicos de la bachata en su encuentro con Amaia en la arrebatadora ‘Com Você’, la cadencia expansiva del afrobeat junto a Pa Salieu en ‘Mi breve juventud’ y la experimentación club de la mano de Sega Bodega en la hipnótica ‘Piki’.

En conjunto, estas alianzas construyen un mapa sonoro que confirma la versatilidad y la ambición artística de una Judeline que cierra este 2025 por todo lo alto.

'Verano Saudade' rompe fronteras lingüísticas —con letras en francés, portugués, inglés y castellano— y estilísticas, reafirmando la identidad global de una artista que abraza la mezcla como motor creativo.

Con este EP, Judeline demuestra que su mirada contemporánea no entiende de etiquetas y que su música sigue avanzando hacia territorios cada vez más amplios y personales.

Este lanzamiento consolida a Judeline como una de las voces más singulares y prometedoras del panorama actual: una creadora que no teme derribar límites y que, en este nuevo capítulo, transforma la nostalgia en un gesto de libertad.

'Verano Saudade' no es solo un EP: es una postal sonora que se queda clavada en la memoria, un eco cálido que perdura más allá del verano.