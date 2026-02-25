Ilustradores jerezanos participan en Sevilla en la muestra 'Little Nemo. 120 Aniversario'

El próximo 28 de febrero se inaugurará en LAB (Calle Peral, 57-Sevilla) la exposición 'Little Nemo. 120 Aniversario', una muestra colectiva de ilustración que permanecerá abierta al público hasta el 21 de marzo de 2026.

El proyecto propone una revisión del legado de Winsor McCay, cuya obra, iniciada en 1905, consolidó las bases de la narrativa visual moderna y gestó un imaginario sin precedentes en la cultura de masas. En aquel contexto de principios del siglo XX emergió la figura de Nemo como un explorador del subconsciente, prefigurando soluciones estéticas en el lenguaje del cómic que dialogan con movimientos como el Simbolismo o el Surrealismo.

120 después, este mundo onírico vuelve a ser objeto de análisis desde la perspectiva de la ilustración contemporánea. A través de la visión de 18 creadores, la exposición invita a reflexionar sobre la vigencia de los códigos de McCay y su capacidad para seguir articulando el lenguaje de la fantasía.

Ilustración de Marta Orse.

'Little Nemo. 120 Aniversario' no se plantea como un ejercicio de mímesis, sino como un espacio de diálogo donde la herencia del autor estadounidense se convierte en herramienta para interrogar la creación actual. La muestra explora cómo conceptos como la metamorfosis del espacio, la ruptura de la perspectiva y el estatuto del sueño operan en la producción de los artistas invitados. “La intención es recuperar el universo de Slumberland no como una pieza de nostalgia histórica, sino como un sustrato vivo. Buscamos examinar cómo la libertad creativa de McCay sigue condicionando nuestra forma de construir relatos”, señalan desde la organización. Con esta propuesta se ofrece un marco de reflexión donde el tributo se transforma en una indagación sobre el origen de la vanguardia narrativa, reuniendo las firmas de Abel Ippólito, Bárbara Brava, Daniel Diosdado, Diego Galindo, Fernando Rivas, Inés Heredia, Jesús Escudero, Joni, José Luis Ágreda, Macarena Paneque, Madartia, Marta Orse, Marta Zubieta, Martín Satí, Pablo Jiménez Calderón, Raquel Vázquez, Rocío Rodríguez y Grillante