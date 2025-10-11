Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez

Jerez suma este sábado dos citas que plagaron de actividades y atractivos el centro de la ciudad. La primera jornada de la Fiesta Alma Hispana que se celebra en la Alameda del Banco y otros enclaves dinamizó este emplazamiento con una programación lúdica para los más pequeños. Las comunidades hispanas también dieron a conocer su gastronomía tradicional. Por otro lado, varias calles del centro fueron el escenario de la Noche Azul y Blanca dedicada a la ‘Aventura de X-Men Jerez’, para cooperar con el pequeño Martín. Muchas personas asistieron a los desfiles y recorrieron ‘Street Market Moda y Complementos’ y la muestra de artesanos.