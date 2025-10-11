Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez
Jerez suma este sábado dos citas que plagaron de actividades y atractivos el centro de la ciudad. La primera jornada de la Fiesta Alma Hispana que se celebra en la Alameda del Banco y otros enclaves dinamizó este emplazamiento con una programación lúdica para los más pequeños. Las comunidades hispanas también dieron a conocer su gastronomía tradicional. Por otro lado, varias calles del centro fueron el escenario de la Noche Azul y Blanca dedicada a la ‘Aventura de X-Men Jerez’, para cooperar con el pequeño Martín. Muchas personas asistieron a los desfiles y recorrieron ‘Street Market Moda y Complementos’ y la muestra de artesanos.
1/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
2/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
3/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
4/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
5/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
6/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
7/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
8/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
9/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
10/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
11/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
12/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
13/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
14/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
15/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
16/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
17/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
18/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
19/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
20/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
21/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
22/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
23/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
24/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
25/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
26/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
27/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
28/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
29/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
30/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
31/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
32/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
33/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
34/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
35/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
36/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
37/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
38/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
39/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
40/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
41/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
42/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
43/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
44/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
45/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
46/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
47/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
48/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
49/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
50/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
51/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
52/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
53/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
54/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
55/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
56/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
57/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González
58/58Imágenes de la fiesta Alma Hispana y la Noche Azul y Blanca en Jerez/Miguel Ángel González