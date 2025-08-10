common.go-to-content
Alerta naranja en Jerez con 40º de máxima
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
Más de 80 personas fueron desalojadas antes de controlarse el incendio. El fuerte viento de Levante complicó las labores de extinción
Las personas desalojadas por el incendio en Montecastillo regresan a sus casas y al hotel
1/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
2/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
3/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
4/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
5/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
6/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
7/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
8/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
9/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
10/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
11/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
12/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
13/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
14/14
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
/
Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
