El tiempo
Alerta naranja en Jerez con 40º de máxima
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo

Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez

Más de 80 personas fueron desalojadas antes de controlarse el incendio. El fuerte viento de Levante complicó las labores de extinción

Las personas desalojadas por el incendio en Montecastillo regresan a sus casas y al hotel

Vanesa Lobo

Jerez, 10 de agosto 2025 - 21:12

Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
1/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
2/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
3/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
4/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
5/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
6/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
7/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
8/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
9/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
10/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
11/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
12/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
13/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo
Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez
14/14 Imágenes del incendio en Montecastillo en Jerez / Vanesa Lobo

También te puede interesar

Lo último

stats