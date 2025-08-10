Las personas desalojadas por el incendio en Montecastillo regresan a sus casas y al hotel

Las más de 80 personas que este domingo fueron desalojadas de forma preventiva a causa del incendio en la zona de Montecastillo en Jerez, ya han podido regresar a sus casas y al propio complejo hotelero, cuyos clientes hospedados en el hotel de 4 estrellas y Las Villas fueron trasladados al de 5 estrellas.

El incendio está controlado y perimetrado, pero no extinguido, según apuntan fuentes oficiales, por lo que esta noche de domingo permanecerá en la zona un retén de vigilancia para evitar que se reavive.

Efectivos del Plan Infoca y del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, con el apoyo del parque de Jerez, han intervenido con medios aéreos y terrestres en la zona de Montecastillo, junto al Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde se declaró un incendio de pastos a primeras horas de la tarde, sobre las 14,30 horas, y en tres localizaciones diferentes, por causas que se desconocen y que están siendo investigadas por Bomberos.