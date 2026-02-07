Borrasca Marta
Aviso amarillo por viento, lluvias y tormentas
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda

Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta

Jerez activa un amplio dispositivo para vigilar el Guadalete y las zonas más vulnerables.

Así se ven desde el aire las graves inundaciones en la zona rural de Jerez

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez, el operativo coordina a efectivos municipales y a los principales cuerpos y servicios de emergencia, con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Emergencias 112 y la empresa Aqualia, además de responsables de la Junta de Andalucía.

Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
1/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
2/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
3/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
4/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
5/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
6/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
7/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
8/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
9/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
10/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
11/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
12/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
13/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
14/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
15/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
16/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
17/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
18/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
19/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
20/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
21/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
22/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
23/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
24/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
25/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
26/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
27/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
28/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
29/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
30/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
31/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
32/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
33/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
34/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
35/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
36/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
37/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
38/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
39/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
40/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
41/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
42/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
43/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
44/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
45/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
46/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
47/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
48/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
49/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
50/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda
Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta
51/51 Imágenes del paseo rural por Jerez en el estreno de la borrasca Marta / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats