Así se ve desde el aire las graves inundaciones en la zona rural de Jerez

La zona rural de Jerez está siendo una de las áreas más castigadas de la provincia de Cádiz por las borrascas Leonardo y Marta, que además de inundar campos enteros y provocar el desbordamiento del río Guadalete ha dejado miles de personas desalojadas en barriadas y pedanías jerezanas.

La Policía Local de Jerez envió un dron a la zona para captar los efectos de las lluvias y el vídeo muestra un escenario impactante en el que carreteras, caminos, poblaciones y viviendas han sido engullidas por el agua.