Imágenes del paso de la borrasca Kristin por el centro de Jerez
Imágenes del paso de la borrasca Kristin por el centro de Jerez / Manuel Aranda

La borrasca Kristin mantiene en alerta a Jerez con un dispositivo especial de 160 operarios

La borrasca Kristin ha azotado con fuerza la ciudad de Jerez durante las últimas horas, dejando un rastro de incidencias centradas principalmente en la caída de arbolado y el corte de vías públicas.

