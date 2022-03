La importancia del PAS en los centros educativos. Palabras para Julia

La estructura y el funcionamiento de un centro educativo requieren de la colaboración de otros miembros que no están directamente relacionados con la enseñanza. En este sentido, dado que nuestro artículo versa normalmente sobre las actividades formativas que organizamos, queremos destacar la importancia y el valor del trabajo que desarrolla en nuestro CEP el personal de administración y servicios (PAS), conocidos también como “personal no docente” (ordenanza/conserjería, limpieza y administración), haciéndolo extensible al de los centros docentes que abarca nuestra zona de actuación.

Cuando pensamos en un centro educativo nuestra atención se dirige casi exclusivamente a aquellos que tienen una acción pedagógica en el aula, pero si nos detenemos un momento, para la realización del trabajo en el aula de manera efectiva y en condiciones de limpieza, mantenimiento, vigilancia y control, es indispensable la labor de estos profesionales, esta labor ha sido ardua y mucho más laboriosa en estos tiempos de pandemia.

Es encomiable ver como este personal no docente trabaja a diario en los centros educativos, con frecuencia manteniéndose en un segundo plano, pero sin los cuales nuestro sistema no funcionaría. Debemos el respeto que, como sociedad, nos merece su trabajo, sin el cual no podríamos seguir avanzando en la mejora de la calidad y eficacia de un sistema educativo, cuyos resultados no se fraguan únicamente en las aulas, sino en la actividad que se desarrolla en cada rincón de nuestros centros. En este sentido podemos afirmar que el personal no docente es correlativamente responsable en la acción educativa que se desarrolla en nuestro sistema.

En este sentido, el Centro del Profesorado de Jerez gestiona una gran cantidad de actividades formativas, extremando las precauciones ante la vuelta a la presencialidad en cuanto a aforos y limpieza de las aulas. La situación actual ha provocado que el trabajo de gestión y de administración se haya visto incrementado con la digitalización de toda la documentación. Sin el personal de nuestra secretaría es impensable realizar con normalidad un quehacer tan voluminoso y minucioso.

En una situación especial como es la jubilación de una compañera, alegre por la etapa que comienza para ella, pero a su vez siempre melancólica por todo lo que supone valorar el trabajo realizado por un organismo, queremos desde el CEP de Jerez agradecer a Julia Galera, administrativa de nuestro centro, su implicación para hacer crecer nuestra institución y lograr que nuestro día a día sea mucho más fácil. Inteligente y resolutiva, sabemos que te vamos a echar mucho de menos. Como escribía J. A. Goytisolo en Palabras para Julia, “Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja” y sabemos que esta nueva etapa de tu vida a la que te empujan tantos años de trabajo va a ser muy dichosa. Gracias, siempre.