Importante incendio junto a Torrecera y el parque de La Suara

Varios incendios en la zona rural de Jerez han provocado una enorme columna de humo visible desde distintas ELA y barriadas rurales. Preocupa especialmente un fuego que está activo en estos momentos cerca de Torrecera. Los bomberos trabajan en estos instantes en el lugar. La principal preocupación es su cercanía al parque de La Suara, en La Barca. Los alcaldes de La Barca y de Torrecera, Alejandro López y Francisco Arcila, respectivamente, se encuentran ahora mismo en la zona.

El Ayuntamiento de Jerez tiene activo el plan de emergencia hasta la medianoche por altas temperaturas y el Cecop está trabajando de manera virtual. También se ha activado el plan Infoca por el viento.