Inaugurada la exposición 'Nativitas Domini' de la Fundación Cajasol en Jerez

El delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha asistido a la inauguración de la exposición 'Nativitas Domini' que organiza la Fundación Cajasol y que se podrá visitar hasta el próximo 4 de enero en el Callejón de los Bolos. Al acto han asistido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el comisario de la exposición, Gabriel Ferreras así como Ana Martel.

Francisco Zurita ha agradecido a la Fundación el que haya traído la exposición 'Nativitas Domini' dentro del ciclo 'Los Gozos de Diciembre' a nuestra ciudad así como al comisario de la muestra y a todos los coleccionistas que han prestado sus obras. "Una muestra en la que podemos contemplar la iconografía del arte navideño en Jerez, con obras cedidas por hermandades, instituciones religiosas, el Ayuntamiento y coleccionistas particulares. Jerez también atesora un rico patrimonio en torno a la Navidad, una celebración que en nuestra ciudad se convierte en única por nuestra forma de entenderla y porque estamos consideramos como la cuna del belenismo occidental".

El delegado también ha señalado que "esta exposición pone de manifiesto las profundas raíces cristianas de nuestra ciudad" y ha añadido que "por supuesto, abrimos las puertas a Cajasol para que continúen con la colaboración que tiene con el Ayuntamiento y que puede contar con los espacios municipales para exposiciones de esta categoría".

El historiador del arte Gabriel Ferreras, comisario de 'Nativitas Domini', explica que es "una muestra que está relacionada con el ciclo navideño, con pasajes de la vida de Jesús y de la Virgen María. Los motivos iconográficos recogidos conducirán al visitante por los distintos hitos religiosos e históricos que van desde la concepción de la Virgen María y el dogma inmaculista, la anunciación, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, la Epifanía de los Reyes Magos, la presentación al templo y purificación de la Virgen, la huida a Egipto, hasta el estrecho vínculo familiar en los primeros años de Jesús con su primo Juan el Bautista.

Las piezas que se pueden contemplar en la exposición provienen de colecciones particulares, de hermandades como el Prendimiento, la Yedra y la Coronación; la Catedral de Jerez, del Ayuntamiento de Jerez a través del Museo Arqueológico; y conventos como el de los dominicos, la Merced y el de los carmelitas. También destacan en la muestra los niños de Dios y San Juanito, obras de los imagineros José de Arte y de Jácome Baccaro y ha contado con la colaboración de la camarera de la Hermandad del Desconsuelo, Ana Martel.

La programación de 'Gozos de Diciembre 2025' incluye más de 300 actividades en las sedes de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jerez, que se desarrolla desde finales de noviembre hasta el Día de Reyes. Exposiciones, talleres, belenes, cuentacuentos, conciertos, musicales y espectáculos para toda la familia conforman una agenda que este año triplica el número de talleres infantiles respecto a ediciones anteriores.

El horario de 'Nativitas Domini' será de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Horario especial, 24 y 31 diciembre: de 11.00 a 14.00 horas. 25 diciembre y 1 enero, cerrado. La entrada es libre.