Inaugurada la Feria de Guadalcacín, dedicada a Cruz Roja y Protección Civil

La Feria de Guadalcacín 2025 comenzó en la noche del pasado miércoles con la cita obligada en la plaza de la Artesanía con la presencia del alcalde, Salvador Ruiz, y de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. La coronación de las reinas fue el primer acto a celebrar. En infantil, Carolina Arias Romero, fue elegida como primera dama infantil, Alejandra Cerpa, segunda dama infantil Carla Palomino, reina infantil Carolina Arias. La categoría juvenil está representada por la primera dama juvenil Manuela Horcajuelo, segunda dama juvenil Julia Morales y la Reina Juvenil Ana Morales.

Durante el acto de coronación, el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, ha destacado la labor de Protección Civil y Cruz Roja durante la dana que azotó con fuerza algunas zonas de esta ELA, como caulina y Rabanito.Por otro lado, ha destacado el trabajo que se ha realizado para que la Feria se supere año tras año y que Guadalcacín siga siendo un referente turístico y económico importante de la provincia de Cádiz. El edil ha recordado todos los proyectos que a lo largo de este año se han desarrollado como el campo de fútbol playa que se ha convertido en todo un referente de este deporte, embellecimientos de calles o la apertura de la casa de la juventud. Sin olvidar que en unos meses la casa de la cultura , biblioteca , escuela de música o la escuela de pintura serán una realidad de la que disfrutaran los guadalcacileños y guadalcacileñas.

Entre los proyectos de futuro de la entidad local, Salvador Ruiz ha anunciado que están estudiando una nueva ubicación para el Museo de Colonos de Guadalcacín que “por supuesto será una realidad porque nuestro pueblo no se olvida de su historia y estará ubicado en lugar emblemático muy vinculado a los primeros habitantes de Guadalcacín”

De mucha importancia también es el futuro Vivero de Empresas de Guadalcacín reutilizará las instalaciones del antiguo mercado de abastos de la entidad local que se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y que albergará futuras empresas del sector tecnológico y a emprendedores un proyecto pionero en la zona rural de la comarca de Jerez. Una programación diversa pensada para todos y todas, pequeños y mayores, con la implicación del tejido asociativo, que hace de Guadalcacín un lugar único.

Grandes actuaciones musicales como las de Antonio José, Sergio Contreras, Las Soles o María de la Colina que harán vibrar las noches de Feria, la suelta de vaquillas, torneos deportivos, el paseo de caballos o la siempre esperada y emotiva comida de convivencia de nuestros mayores, como agradecimiento a todo lo que han trabajado para que las generaciones actuales podamos disfrutar de nuestro pueblo en su máxima plenitud. Todas las actuaciones son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.