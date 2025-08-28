La Policía Nacional detiene en Jerez a una mujer presunta autora de un delito de resistencia y agresión sexual

Dos agentes de la Policía Nacional de Jerez patrullando por la zona Este de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido en Jerez a una mujer como presunta autora de un delito de resistencia y desobediencia y otro de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 26 de agosto, cuando la Sala del 091 recibió una llamada alertando que una persona con actitud violenta estaba molestando y amenazando a los clientes de un establecimiento hostelero ubicado en la zona centro de la ciudad.

Cuando los policías llegaron al lugar, observaron junto al establecimiento comercial, a la mujer muy agresiva, realizando gestos de lanzar patadas y puñetazos. Una vez que los agentes se acercaron y le repitieron en múltiples ocasiones que cesara su conducta, ésta hizo caso omiso y profirió expresiones de índole sexual hacia los actuantes, llegando incluso a realizar tocamientos lascivos sobre uno de ellos.

Asimismo, se pudo comprobar que horas antes ya había protagonizado otro episodio violento en otro establecimiento hostelero.

Ante estos hechos, la mujer fue detenida y trasladada a dependencias policiales, donde quedó ingresada en el área de calabozos hasta que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial.