Controlado un Incendio de pastos junto a La Marquesa y Caulina en Jerez

Bomberos del Parque de Jerez han controlado un incendio ocurrido al filo de las dos de la tarde en una zona de pasto situada entre La Marquesa y Caulina. Las llamas, cuyo origen se desconoce aún, se propagaron con rapidez, provocando una importante humareda que era visible desde distintas partes de la ciudad.

La superficie afectada se encuentra exactamente al final de la calle Castillo de Medina, y en ella hay bastantes escombros y pasto acumulado, de ahí la velocidad con la que se extendieron las llamas. De hecho, como medida prevetiva, la Policía Local ha tenido que cortar el acceso a dicha calle, una zona en la que se encuentra un notable conjunto de viviendas.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado hasta cuatro cambiones del parque de bomberos de Jerez y numerosos efectivos que han actuado con celeridad.

Un bombero, sofocando el incendio de la zona de Caulina. / Candela Núñez

La rápida y eficaz intervención de los bomberos ha evitado que el fuego avanzara con facilidad y al filo de las cinco menos cuarto de la tarde, el incendio estaba controlado. Aún así, en el lugar de los hechos permanece un retén con dos camiones y varios efectivos para evitar que las llamas pudieran reavivarse.

Hasta el lugar de los hechos también se han acercado varias patrullas de Policía Nacional. Afortunadamente y a pesar de la cercanía de las viviendas, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.