Vandalizan once vehículos en una zona de aparcamiento público en Jerez
Los coches estaban estacionados en una esplanada situada entre las avenidas Tomás García Figueras e Ingeniero Ángel Mayo.
La Policía Nacional y Local investigan el suceso para dar con los responsables.
Un total de once vehículos estacionados en una zona de aparcamiento público de Jerez de la Frontera fueron objeto del vandalismo, según ha denunciado a este medio una de las personas afectadas.
Los coches estaban correctamente aparcados en una esplanada situada frente al Parque Biosaludable del Polígono San Benito, entre las avenidas Tomás García Figueras e Ingeniero Ángel Mayo
Al parecer los responsables de este episodio de gamberrismo ocurrido la madrugada del pasado jueves 7 de agosto son "unos jóvenes que rompieron a patadas los retrovisores, derecho e izquierdo, de todos los automóviles", señala esta persona damnificada.
El incidente ha causado indignación y miedo entre los perjudicados y el resto de los vecinos de la zona.
"De todos los afectados sólo hemos denunciado este suceso salvaje e íncivico dos personas. La Policía Nacional y Local de Jerez ya investiga el hecho para dar con los responsables", asegura esta víctima del vandalismo.
