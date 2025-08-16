Vandalizan once vehículos en una zona de aparcamiento público en Jerez

Uno de los vehículos vandalizados en la zona de aparcamiento público situado entre las avenidas Tomás García Figueras e Ingeniero Ángel Mayo

Un total de once vehículos estacionados en una zona de aparcamiento público de Jerez de la Frontera fueron objeto del vandalismo, según ha denunciado a este medio una de las personas afectadas.

Los coches estaban correctamente aparcados en una esplanada situada frente al Parque Biosaludable del Polígono San Benito, entre las avenidas Tomás García Figueras e Ingeniero Ángel Mayo

Al parecer los responsables de este episodio de gamberrismo ocurrido la madrugada del pasado jueves 7 de agosto son "unos jóvenes que rompieron a patadas los retrovisores, derecho e izquierdo, de todos los automóviles", señala esta persona damnificada.

El incidente ha causado indignación y miedo entre los perjudicados y el resto de los vecinos de la zona.

"De todos los afectados sólo hemos denunciado este suceso salvaje e íncivico dos personas. La Policía Nacional y Local de Jerez ya investiga el hecho para dar con los responsables", asegura esta víctima del vandalismo.