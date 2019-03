Dos personas rescatadas en un incendio en la calle Bélgica

Dos vecinos de un piso de la calle Bélgica, en la zona Sur de Jerez, han tenido que ser rescatados y atendidos por los servicios sanitarios y de emergencias tras haber inhalado humo en un incendio en el bloque donde viven.

El fuego se originó en una vivienda de la planta baja del edificio pasadas las ocho y media de la mañana aunque las personas afectadas no vivían en ella sino en el ático. Estas fueron atendidas por los servicios sanitarios en el mismo lugar por lo que no tuvieron que ser trasladadas al hospital. Sin embargo, no pudo hacerse nada por salvar a su perro, que murió, según informó la Policía Local al servicio de emergencias 112.

El inmueble tuvo que ser desalojado en su totalidad de manera preventiva mientras los bomberos procedieron a sofocar el incendio y evacuar el humo generado. Una vez terminada la operación, los vecinos del bloque pudieron volver a sus casas salvo los dos vecinos que residen en el piso donde se originó el fuego, que ha quedado calcinado, tal y como apuntaron estas mismas fuentes. El piso, situado en el número de la calle Bélgica, está conformada por tres plantas; en el momento del incendio había unos 14 vecinos.

Ahora bien, los moradores de la vivienda siniestrada se han realojado con familiares, según informó el servicio de emergencias sanitarias 112 en un comunicado.