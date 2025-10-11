Atraco a punta de pistola en un comercio de Jerez

La Policía Nacional está investigando el atraco a punta de pistola que un individuo perpetró este viernes pasadas las cinco de la tarde en Las Tartitas de Mari, negocio ubicado en la calle Cartuja.

Armado con una pistola y con amenazas, el individuo huyó a pie tras robar el efectivo de la recaudación de la caja. Los propietarios del negocio acudieron a presentar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez, que desde el primer momento inició la investigación para dar con el presunto autor de los hechos.

Al estar el suceso bajo investigación no se han dado más detalles del mismo.

Los asaltos con armas de fuego no son, afortunadamente, muy habituales en Jerez aunque sí ha habido varios. Uno de ellos, en septiembre de 2024, se produjo en una de las tiendas de alimentación de la calle San Agustín, sucedió en torno a las nueve de la noche cuando un individuo encapuchado entró, con pistola en mano, en el establecimiento comercial pidiéndole con vehemencia el dinero de la caja. El atracador se llevó unos cuantos billetes y monedas e intentó robar también el móvil de la persona encargada de la tienda, algo que no consiguió al negarse éste y salir rápidamente a la fuga, víctima del nerviosismo.