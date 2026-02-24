Incendio en una vivienda de San Telmo en Jerez
Incendio en una vivienda de San Telmo en Jerez / Manuel Aranda

Incendio en una vivienda de San Telmo Viejo en Jerez

Ocho personas han sido rescatadas tras el fuego de un bajo

Vídeo | Arde un bajo de un bloque de pisos en San Telmo

Hasta ocho personas han tenido que ser rescatadas por los bomberos tras el incendio de un bajo en la avenida Blanca Paloma de Jerez. Hasta el lugar de los hechos, se ha desplazados un amplio dispositivos de agentes de Policía Local y Nacional, sanitarios de emergencias y bomberos. Dos personas han sido trasladadas al Hospital de Jerez como consecuencia del fuego registrado en San Telmo Viejo.

