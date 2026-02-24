El bajo de un edificio de cinco plantas en la avenida Blanca Paloma de San Telmo ha salido ardiendo esta tarde, fuego y humo que ha afectado al primer y tercer piso. Hasta el lugar del suceso han acudido bomberos del Parque de Jerez del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y agentes tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional.

Algunos vecinos hablan de una explosión y los ocupantes de las viviendas más cercanas han sido desalojados por el humo. La zona está acordonada y hay cuatro heridos que han sido trasladados en ambulancia al Hospital, mientras otra mujer está siendo atendida por una de las ambulancias del 061 que se han desplazado hasta San Telmo.