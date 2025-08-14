El incendio de la zona rural de Jerez, según Google Maps

Imagen de Google Maps en la que puede verse el área afectada por los incendios de la zona rural.

La extensión del incendio en la zona rural de Jerez puede verse con detalle en Google Maps. El servicio de mapas y navegación mantiene actualizada la situación del área quemada que es aproximadamente "de unos ocho kilómetros cuadrados", tal como recoge.

En el servicio de Google puede apreciarse como la zona quemada linda con el parque forestal de La Suara. Esta era una de las mayores preocupaciones ayer, la posibilidad de que el fuego llegase a esta área localizada en La Barca. Igualmente, el incendio se encontraba cerca de Torrecera, como se aprecia.

En la imagen de Google Maps se aprecia la cercanía del fuego al parque forestal de La Suara.

Tal como ha informado el Ayuntamiento de Jerez, durante la noche se han llevado a cabo labores de remate y enfriamiento en distintos puntos de la zona afectada. Por ello, el incendio "se encuentra estabilizado", mientras "continúan los trabajos para lograr su completa extinción".

En el lugar permanecen desplegados una bomba rural pesada y un vehículo nodriza, que seguirán operando hasta que la zona quede totalmente sofocada.

El dispositivo del miércoles contó con casi una veintena de bomberos de cinco parques de la provincia de Cádiz así como con medios aéreos y terrestres del Plan Infoca.