Efectivos del Plan Infoca y bomberos de cinco parques del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz trabajan desde primera hora de tarde de este miércoles en la extinción de varios incendios registrados en la zona rural de Jerez. El incendio afecta a pastos en las inmediaciones de las entidades locales autónomas de La Barca de la Florida, Torrecera y El Torno.

Según informa el Consorcio de Bomberos, desde aproximadamente las 15.30 horas, un total de 17 efectivos y ocho vehículos de los parques de Jerez, Medina, Benalup, Cádiz y El Puerto de Santa María intervienen en el incendio.

Además, el Infoca ha desplegado en la zona rural de Jerez dos helicópteros, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. El impresionante trabajo de los helicópteros del Infoca ha podido ser visto de cerca desde la carretera de Torrecera, como se ve en estas imágenes, cada vez que recogían agua.