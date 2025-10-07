Incentivos Fiscales para Empresas de la mano de la Cámara de Comercio de Jerez

La Cámara de Comercio de Jerez, en colaboración con Gabeiras y The Pipe, organiza una jornada práctica sobre incentivos fiscales aplicables a las inversiones en cine, artes escénicas y música, que se celebrará el viernes 10 de octubre en el Espacio Cultural Cámara – Coworking CYEC (C/Sevilla, 15).

El encuentro tiene como objetivo acercar a las empresas las oportunidades que ofrece la legislación vigente para optimizar su tributación a través de la inversión cultural, conforme al artículo 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta normativa permite aplicar las deducciones fiscales recogidas en el artículo 36 mediante operaciones de financiación que pueden reducir hasta un 50 % la cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Cartel de la propuesta.

Durante la sesión, los asistentes conocerán cómo acceder de forma práctica y segura a estos incentivos, guiados por el equipo de Gabeiras, despacho de referencia en Derecho de la Cultura e Inversión de Impacto, y The Pipe, agencia especializada en la gestión de incentivos fiscales.

La jornada abordará el funcionamiento de los incentivos fiscales aplicables a la inversión cultural, cómo participar en operaciones de inversión fiscal con total garantía y casos reales de empresas que ya los aplican con éxito.

El encuentro, presidido por Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de las Cámaras de Comercio de Andalucía, contará con la participación de Roger Dedeu, socio fundador de Gabeiras, y Rubén García Martínez, socio fundador y Director de Operaciones de The Pipe, quienes explicarán cómo aplicar correctamente la normativa, evitar riesgos y aprovechar todo el potencial de las deducciones fiscales vinculadas al sector cultural.

Programa:

10:00 h – Llegada de asistentes y café de bienvenida

10:30 h – Presentación (Gabeiras y The Pipe)

11:15 h – Turno de ruegos y preguntas

12:00 h – Espacio de networking

13:00 h – Cierre de la jornada

Por motivos de organización, se ruega confirmar asistencia a través del enlace habilitado.(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ue6RvlWnPE2TtQ4bUFlAy3otM7MmFCVKu94VY18rViZUQlZHSkNFTzdXTVpLUTlBMUo3UlhWRlZWTy4u&route=shorturl)

Una cita imprescindible para empresas interesadas en convertir la inversión cultural en una herramienta real de optimización fiscal, con el respaldo de un marco jurídico sólido y la experiencia de los principales expertos en la materia.