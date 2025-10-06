No te pierdas este fin de semana un evento pionero en la provincia de Cádiz: ‘La Bodega Skate & Music Fest’

El Ayuntamiento de Jerez colabora con el centro multicultural La Bodega Skate Center en la celebración de ‘La Bodega Skate & Music Fest’, evento que se celebrará los días 11 y 12 de octubre con competiciones deportivas, actuaciones musicales y el mejor ambiente para fomentar un encuentro de convivencia para aficionados y jóvenes que deseen iniciarse en el disfrute de esta práctica deportiva, con una programación abierta a todos los públicos y con acceso totalmente gratuito.

La ‘Bodega Skate Fest’ es un festival de cultura urbana que celebra su primera edición con un fin de semana completo de actividades que se propone conquistar a toda la juventud y a un público familiar, en torno a la práctica del skate y la música. La programación incluye competiciones de skateboarding, conciertos, talleres, zona gastronómica, stands y actividades participativas.

El sábado se celebrará la prueba de Skateboarding Street, con la participación de Natalia Muñoz, skater de 16 años de Arcos de la Frontera, participante en los últimos Juegos Olímpicos y actual campeona de España 2024. La competición también contará con skaters olímpicos internacionales procedentes de Argentina, Suiza, Chile y Colombia.

El domingo será el turno de la prueba de Bowl y Vertical, con la participación de Leonardo Fernández, skater jerezano de solo 10 años, que este año ha alcanzado el tercer puesto en la categoría absoluta de Vertical en el ranking nacional y que en un futuro representará a España en los JJOO. Además, habrá exhibiciones sorpresa de atletas olímpicos en ambas categorías.

Las pruebas incluyen exhibiciones de best tricks al final de cada jornada. Las categorías de competición son: Sub-16 masculino, Sub-16 femenino, Open Masculino (+16) y Open Femenino (+16). La cuantía total de premios será de 6.600 euros, repartidos entre todas las modalidades y categorías.

El evento contará con la animación del reconocido Kini González, speaker oficial de la Federación Española de Patinaje, también presente en los Juegos Olímpicos.

Cada jornada finalizará con conciertos en directo a partir de las 21.30 horas que harán vibrar el escenario con un cartel de bandas nacionales e internacionales. El sábado actuarán los grupos de Nester Donuts, Gobling Circus y Abocajarro; y el domingo contarán con las actuaciones de Disaster Jack, Sugus y Smudged. La música seguirá con la sesión de DJ Enjoi, que pondrá ritmo al ambiente urbano.

Los delegados de Juventud, Carmen Pina; Educación, Nela Jarillo; y Deportes, Tomás Sampalo, han presentado este evento junto a Israel Pérez y Javier Pérez, de La Bodega Skate Center, reivindicando que se trata de una convocatoria pionera en la provincia con un programa muy atractivo a nivel tanto deportivo como musical.

La delegada Carmen Pina ha destacado con respecto a los organizadores del evento “la labor que realizan durante todo el año y su compromiso con la ciudad, son un ejemplo de constancia y emprendimiento. El emprendimiento se mide en valores, y ellos han apostado por la educación, el deporte, la juventud, la cultura y la inclusión. Desde el Gobierno municipal nuestra prioridad es apoyar a los jerezanos que emprenden por su ciudad y máximo cuando lo hacen con pasión “. Por su parte, Nela García ha señalado que “aportan empleo y sinergias a la ciudad, y además han sumado dos programas educativos a nuestra Oferta Jerez Educa, uno de ellos de deporte inclusivo, y por tanto quiero darle las gracias. Los emprendedores son personas valientes que aportan corazón a la ciudad”. Tomás Sampalo, por su parte, ha reivindicado su compromiso de seguir diversificando la oferta deportiva de la ciudad, “La Bodega Skate Center representa gran parte del espíritu de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, en ese sentido queremos dar visibilidad y abrir el abanico de los colores del deporte en nuestra ciudad, y vosotros aportáis muchísimo”.

“Queremos que Jerez se convierta en un punto de referencia del skate y la cultura urbana en Europa. Este festival no es solo un evento, es una declaración de intenciones: apostamos por la juventud, la creatividad, la inclusión y la transformación del espacio público a través del deporte y el arte”, ha afirmado Israel Pérez, propietario de La Bodega. “La Bodega no es solo un skatepark, es una comunidad. Aquí conviven niños y niñas, familias, artistas y deportistas de todas las edades. El festival es el reflejo de ese espíritu colectivo y abierto que queremos compartir con toda la provincia y más allá”, ha añadido.

“Nuestras instalaciones se han convertido en un referente en Europa. Hemos conseguido crear una gran familia y comunidad a base de deporte y cultura. Este proyecto es nuestra vida y ahora también la de cientos de personas entre los 2 y los 70 años”, ha destacado Javier Pérez.

“Invitamos a toda la ciudadanía a venir, disfrutar, descubrir nuevas propuestas y sentirse parte de este movimiento. Ya seas amante del skate, la música o simplemente tengas curiosidad por algo diferente, este festival está hecho para ti”, ha concluido.