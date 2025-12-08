Alumnos con necesidades especiales disfrutan en Jerez de 'skate' inclusivo

La delegada de Educación, Nela García, ha asistido a una de las sesiones de ‘Skate inclusivo la Bodega Skate Center’, uno de los programas educativos contemplados dentro de la oferta ‘Jerez Educa 2025/2026’.

Esta propuesta deportiva y educativa está pensada para personas con movilidad reducida y/o dificultades cognitivas y está dirigida y acompañada por profesionales especializados en atención a la diversidad. Se realiza en un Skate Park accesible de 1.500 metros cuadrados, adaptado y seguro, combinando ejercicio físico con valores como la autoestima, la convivencia, la inclusión y la superación personal.

Esta actividad beneficiará a 146 alumnos y alumnas de 13 centros educativos, pertenecientes a ‘Aulas Específicas’ de Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial, que han solicitado participar en esta iniciativa que fomenta el desarrollo de habilidades motoras y sociales, la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y favorece la socialización, asegurando una práctica deportiva adaptada a cada necesidad individual con dinámicas personalizadas.

Durante la visita que la delegada de Educación ha realizado a ‘La Bodega Skate Center’ ha coincidido con el grupo de alumnos y alumnas de las ‘Aulas Específicas’ del CEP La Barca y el IES Vega del Guadalete, ambos de La Barca de La Florida.

En este encuentro, García ha resaltado la importancia de ofrecer esta posibilidad a todos los alumnos y alumnas: “Es un programa propio que impulsamos desde la delegación municipal con fondos propios para facilitar que niños y niñas de nuestros centros educativos que tienen unas necesidades especiales hagan una actividad extraescolar para ayudarles a desarrollar otras habilidades o su función motora”.

Además, la delegada ha destacado que “es una actividad que iniciamos este año, en este curso escolar como novedad y de manera valiente” y ha subrayado que “es una forma de hacer ver que con los monitores adecuados y con los accesorios adecuados, nuestros niños y niñas de necesidades especiales pueden hacer prácticamente de todo”.

Bajo esta premisa, la responsable municipal ha recalcado que el Ayuntamiento continuará apostando por el deporte inclusivo y apoyando este tipo de iniciativas: “desde la administración pública no faltarán las ganas, las ideas y los recursos para intentar que así sea, por lo menos una vez al año, porque por nuestra parte es muy importante dar esta oportunidad”.

Asimismo, García también agradeció al ‘Club Deportivo La Bodega Surf y Skate’ su colaboración e implicación en la promoción del deporte en la ciudad “porque están poniendo a Jerez como un punto de relevancia en este deporte, con los campeonatos que están organizando a nivel nacional”.

Javier Pérez Peña es uno de los responsables de ‘Bodega Skate Center’ y ha puesto de relieve la intensidad de estas sesiones para los participantes, señalando que “para ellos lo que es la psicomotricidad es un trabajo bastante duro que tienen por delante, pero esta actividad al final hace que se agachen, que se sienten, que se tiren por la rampa, que se tiren con el monopatín… Entonces, claro, a ellos les enriquece un montón y a nosotros evidentemente también. Ellos lo están haciendo bastante bien, se están divirtiendo, que eso es lo más importante”.