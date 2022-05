“Si el PP cambia a Ciudadanos por Vox, en Andalucía sólo habrá lío y bronca”

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lo repite hasta la saciedad: lo mejor para Andalucía es la continuidad del gobierno formado por Partido Popular y Ciudadanos tras las elecciones del próximo 19 de junio. Así, vaticina un periodo de “inestabilidad” en la comunidad autónoma si los populares acaban apoyándose en Vox, aunque confía en que su partido siga teniendo un papel “decisivo” en la conformación del próximo ejecutivo andaluz.

La líder de la formación naranja realiza estas afirmaciones en una entrevista concedida a los periódicos del Grupo Joly en la mañana de este domingo momentos antes de acudir al Parque González Hontoria de Jerez, su ciudad natal, donde desde la noche del sábado se celebra su Feria.

¿Cómo llega Ciudadanos a estas elecciones andaluzas? Las encuestas no son favorables...

Lo que dicen las encuestas es que podemos seguir siendo decisivos en Andalucía. Pero lo más importante que dicen es que Andalucía debe seguir por el buen camino y eso ha sido gracias a Ciudadanos. Hay que volver a votar como en 2018, que fueron las elecciones que provocaron el cambio en Andalucía. Por cierto, entonces ninguna encuesta daba una suma alternativa a la izquierda y se acabó consiguiendo. Estamos afrontando una campaña con la cabeza alta porque en tres años y medio se han hecho cosas impresionantes. Ni me imagino dónde se puede poner a Andalucía con otros cuatro años más de un gobierno como este.

Venimos de dos elecciones en Madrid y Castilla y León con resultados malos para Ciudadanos. ¿Hasta qué punto pueden influir en las autonómicas andaluzas del próximo 19 de junio?

La clave en Andalucía es que podemos seguir gobernando y eso es lo que dicen las encuestas. Podemos seguir siendo decisivos. Por lo tanto, hay que pensar menos en los partidos y más en los ciudadanos. No hay ningún andaluz que no reconozca que este gobierno lo ha hecho mejor de lo esperado. La mayoría de los andaluces cree que este gobierno se debe mantener.

Su apuesta es seguir con la misma fórmula, un acuerdo con PP...

A mí me han enseñado que las cosas que funcionan no hay que cambiarlas. Es un gobierno del cambio que ha hecho algo muy importante en Andalucía: Ciudadanos ha quitado el miedo a que no gobierne el PSOE. Nos habían metido el miedo a los andaluces de que, si no gobernaba el PSOE, se iban a cerrar colegios, hospitales y no se iban a pagar las ayudas a la dependencia. Pues se ha demostrado que todo lo que ha llevado Ciudadanos se puede llevar mejor que con un gobierno del PSOE. Aún recuerdo que, cuando salían los ‘ranking’ de empleo, inversiones, creación de empresas y educación, Andalucía siempre estaba al final. Y ahora está la primera, la segunda o la tercera. Eso es un orgullo para todos los andaluces comprobar que tener datos malos de paro no iba en nuestro ADN, sino que lo que teníamos encima era una losa que eran los gobiernos socialistas.

¿De qué está más orgullosa de la gestión de su partido?

De lo que estoy más orgullosa es que los andaluces hemos recuperado el orgullo de que nuestra tierra no es solo una tierra de alegría y de vivir bien, sino que es un motor económico de España. Cuando Andalucía tiene un buen gobierno, tira del carro del resto de España. Eso es un regalo de las consejerías de Economía, de Empleo, de Innovación, de Empresa... que han sido gestionadas por Ciudadanos. Y a todo ello hay que unirle que todas las políticas sociales han estado blindadas y se ha realizado una bajada de impuestos sin precedentes.

Ha aludido a que le gustaría repetir la fórmula de un acuerdo con el Partido Popular. ¿En esa fórmula podría entrar Vox?

El gobierno que ha funcionado es el de Ciudadanos y Partido Popular. Y nosotros queremos esa fórmula. Sabemos que, si el PP cambia a Ciudadanos por Vox, en Andalucía no va a haber ni crecimiento, ni estabilidad ni seriedad ni reformas. Aquí lo que va a haber es lío y bronca. Y eso le aseguro que acabará provocando que vuelva a gobernar el PSOE porque no va a haber estabilidad política. Andalucía se merece ir por el buen camino otros cuatro años.

¿Ve al PP proclive a pactar con Vox?

Mire en Castilla y León. Están haciendo lo mismo que hicieron en la campaña de Castilla y León. No quiero, no quiero, no quiero y, al final... Yo lo que digo es que con Andalucía no se experimenta. Andalucía va por un buen camino; hemos dado una lección a toda España de que somos un motor económico y al sur se nos miran con envidia y admiración. Y eso hay que mantenerlo con la fórmula de PP y Ciudadanos, no con otro partido como Vox o cualquier otro. Tal vez estas elecciones sirvan para que se pueda conseguir una mayoría absoluta entre Ciudadanos y PP; hay muchas encuestas que dicen que es posible y que permitiría tener manos libres y no depender de Vox, que no ha dado estabilidad y que ha hecho una pinza con el PSOE durante toda la legislatura.

De todas formas, han llegado a acuerdos con esta formación en esta legislatura...

En algunos momentos pero, cuando las cosas venían mal dadas como con la aprobación de algunos presupuestos o cuando era necesario dar estabilidad, Vox ha pensado más en su campaña. De hecho, hoy [por ayer domingo] Javier Ortega Smith ha dicho muy claro que Andalucía le importa un pimiento, porque ven estas elecciones como una batalla para las próximas generales. Andalucía no es ni un juguete ni un escalón; a Andalucía no se la pisa. Ciudadanos ha demostrado que Andalucía es una locomotora de España. Y lo digo como la única andaluza que es presidenta de un partido nacional. Si a Andalucía le va bien, que es la comunidad más poblada, le va a ir bien a toda España. Algunos lo verán como un peldaño, pero para mí Andalucía es el objetivo final: tener un gobierno que nos ayude a vivir bien.

¿Su principal rival en estas elecciones es Vox?

Nuestro principal reto es la abstención, ese voto moderado que dé por hecho de que todo va a seguir igual. Lo que no quiero es que estas nuevas elecciones sean como una rotonda que haga volver al pasado a Andalucía, que nos hagan volver al lío, a la bronca y a la inestabilidad para que el PSOE acabe volviendo y diciendo: “¿veis que solo podemos gobernar nosotros?”. Para continuar con el camino ascendente hay que votar lo mismo que en 2018. Nuestro reto es que la gente que dude de si ir a votar o no dé por hecho que este gobierno va a seguir. Eso hay que ganarlo en las urnas.

¿Descarta ya cualquier pacto que no sea con el PP?

Andalucía va por una buena carretera y el 19-J puede ser una rotonda con la que volver atrás. Pero, para seguir adelante, el único gobierno que funcionará es el que ha funcionado hasta ahora. Además, estoy convencida de que la reedición del pacto va a salir de las urnas. También le digo que no creo que la izquierda tenga opciones de sumar. Así pues, o el PP cambia a Ciudadanos por Vox y empezamos con el lío, la inestabilidad y los rollos que no lo importan a nadie o seguimos con el pacto entre Ciudadanos y el PP y continuamos con la regeneración, los impuestos bajos y liderando la creación de empresas y de empleo.

¿Ha apreciado algún tipo de cambio en su relación con el PP desde que está dirigido por Alberto Núñez Feijóo?

–No veo mucho cambio y por nuestra parte nunca ha habido ningún problema. Para nosotros, el PP es un partido muy importante de España que ha gobernado nuestro país y con el que tenemos acuerdos de gobierno muy importantes. Nuestra relación siempre ha sido de respeto y lealtad. Más bien habría que preguntarles a ellos porque yo escucho al PP de siempre.

¿Le han convencido las explicaciones que ha dado el gobierno sobre el supuesto caso de espionaje a dirigentes catalanes mediante el sistema Pegasus?

En este caso, lo que no se puede permitir es que se ponga en duda la labor de los servidores públicos, en este caso del CNI, y que se intente dar crédito al victimismo del separatismo. Lo que hay que decirles a los separatistas es que, si se les ha espiado o intervenido sus teléfonos, es porque han delinquido o están diciendo públicamente que van a delinquir. Punto y pelota. No hay que arrodillarse ante ellos ni pedirles perdón ni nada de nada. Y al Gobierno hay que decirle que por qué nos engaña. Si saben lo del presidente del Gobierno desde hace un año, ¿por qué lo dicen ahora? ¿Para contentar a ERC? Y si no se han dado cuenta hasta ahora, ¿por qué no han funcionado los protocolos? Pero lo más significativo es que ya nadie cree a Pedro Sánchez; su descrédito es total. Lo único que importa es que, mientras siga en La Moncloa, haga el menor daño posible a este país.

¿Prevé un adelanto electoral en España?

Sánchez va a hacer lo que le interese en cada momento. Va a hacer lo que él cree que le conviene en cada momento. Nosotros estamos preparados por si convoca elecciones y, mientras no lo haga, seguiremos trabajando desde la oposición en que haga el menor daño posible a España. Todos los partidos de la oposición criticamos a Sánchez, porque es el peor presidente de la Democracia española. Pero Ciudadanos, siempre que toma una decisión, lo hace pensando en que Sánchez haga el menor daño posible a este país. Otros, no. Se vio con la reforma laboral, que está arrojando datos buenos dentro de que nosotros queríamos una reforma más ambiciosa. Cuando hay algo bueno para los españoles, lo vamos a apoyar.