INiBICA y Hospital de Jerez, en la vanguardia del uso de la Inteligencia Artificial para la detección precoz de la sepsis

El Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INiBICA), el Hospital Universitario de Jerez y la Fundación Progreso y Salud, pertenecientes a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han publicado el artículo ‘Datos abiertos e inteligencia artificial: una ventana de oportunidad para pacientes sépticos en los servicios de urgencias’ en ‘Emergencias’, revista oficial de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), referente nacional en investigación, innovación y práctica clínica en este ámbito.

El artículo sitúa a sus autores en la vanguardia del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y los datos abiertos para mejorar la identificación temprana de la sepsis en los Servicios de Urgencias. El trabajo está liderado por especialistas del Hospital Universitario de Jerez e investigadores de INiBICA, con el apoyo estratégico de la Fundación Progreso y Salud y la participación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos de Madrid (IdISSC), y subraya el papel clave de la IA en el análisis en tiempo real de datos clínicos para anticiparse a la evolución de esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad hospitalaria.

“La IA es una herramienta que ya tenemos a nuestra disposición y que puede cambiar la forma en que detectamos la sepsis. Analiza en segundos información que un ser humano no podría integrar tan rápido”, explica Ángel Estella, facultativo especialista en Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Jerez e investigador del INiBICA, quien añade que “incorporarla de forma sistemática en Urgencias puede marcar la diferencia en supervivencia”.

En el artículo se plantea la creación de una base de datos nacional abierta, interoperable y responsable, que unifique información anonimizada de los millones de urgencias atendidas anualmente en España. Esta infraestructura permitiría construir algoritmos predictivos robustos capaces de identificar patrones de riesgo que los métodos tradicionales no detectan. Los autores defienden que un repositorio colaborativo con estándares FAIR (localizables, accesibles, interoperables y reutilizables) y estrictos acuerdos de uso de datos permitiría garantizar la equidad, mejorar la precisión de los modelos y optimizar la toma de decisiones clínicas en todo el territorio.

Por su parte, Miguel Ángel Armengol de la Hoz, coautor del estudio, asegura que unificar los datos de los distintos Servicios de Urgencias bajo un marco ético y técnico sólido “es esencial para desarrollar modelos más precisos y fiables”.

Esta iniciativa se alinea con los objetivos de la Fundación Progreso y Salud, en ciencia de datos y salud digital, con la estrategia de INiBICA para potenciar investigación traslacional de impacto y promover innovación clínica basada en evidencia.