Inician los trámites para nombrar Hijos Adoptivos de Jerez a los doctores Ángel León y Eddy Jean Paul

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de expediente para la concesión del Título de Hijo Adoptivo de Jerez a los doctores Ángel León Lara y Eddy Jean Paul, fundadores del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Jerez.

Este reconocimiento se debe a una trayectoria común marcada por el compromiso, el esfuerzo, el estudio, la vocación y la sensibilidad demostrada a lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales, y que les ha valido el respeto y admiración a nivel local y nacional, dejando un legado humano y profesional de incalculable valor en la ciudad.

En palabras de la alcaldesa, María José García-Pelayo, “es un honor inmenso proponer esta distinción a dos grandes profesionales de la medicina que lo han dado todo por Jerez, y que han contribuido al progreso de una institución -el Hospital de Jerez -, y de una disciplina tan compleja como es la Hematología; y, por supuesto, al bienestar y a la salud de nuestra sociedad. Todos debemos sentirnos orgullosos de tener como Hijos Adoptivos a dos doctores pioneros en su campo, de enorme talento, entusiastas y buenas personas, que serán recordadas por su generosidad y entrega, y por hacer que la Unidad de Hematología del Hospital de Jerez sea hoy en día, un referente de prestigio, vanguardia y de humanidad”.

Ángel León impulsó la creación de la Hermandad de Donantes de Sangre

Ángel León Lara nació en Andújar (Jaén), si bien, llegó a Jerez en los años 70 para hacerse cargo de esta nueva unidad de Hematología.

Por aquel entonces, las donaciones de sangre se abonaban y recibió el encargo de que fueran donaciones sin ánimo de lucro, pero garantizando que hubiera sangre suficiente para no tener que posponer operaciones. De esta forma, el doctor León Lara impulsó la creación de la Hermandad de Donantes de Sangre junto a Ramón Guerrero González. Está jubilado desde 2008.

Eddy Jean-Paul, primer trasplante alogénico en el año 2000

Por su parte, Eddy Jean-Paul nacido en Haití, culminó sus estudios de Medicina en Sevilla y se unió al equipo de Hematología del hoy Hospital de Jerez poco después de su creación, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional. Fue responsable del servicio de Hematología tras la etapa del doctor Ángel León, y bajo su responsabilidad, logró hitos médicos tan importantes como el primer trasplante alogénico en el año 2000 y el primer trasplante con sangre de cordón umbilical en 2008.

El doctor Jean-Paul que está jubilado desde 2010, aportó una perspectiva multidisciplinar y global al tratamiento hematológico y su trabajo fue clave para que la Unidad de Hematología del Hospital de Jerez se consolidara como centro de referencia en trasplantes y hemopatías complejas. Fue el Rey Baltasar de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez de 1997.