Juan Carlos Durán, Premio Medicina Gaditana 2025 del Colegio de Médicos de Cádiz

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) ha hecho entrega este lunes del Premio Medicina Gaditana en su decimoprimera edición al doctor Juan Carlos Durán Alonso, que desarrolla su labor asistencial como médico geriatra en el Hospital San Juan Grande, de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios en Jerez.

Durante la ceremonia, la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez, ha destacado al doctor Durán Alonso como “una persona que representa los mejores valores de la medicina en nuestra provincia y es un ejemplo para quienes nos dedicamos a esta hermosa profesión. Incorporamos a la nómina de los premios Medicina Gaditana a un excelente médico, que nos hace sentirnos orgullosos de nuestros premiados por representar lo mejor de la medicina en todos sus ámbitos”, destacó.

Tras recibir el premio en la modalidad de Humanidades y Gestión, el doctor Durán Alonso reconoció “el tremendo honor de que te den un premio tus propios compañeros y tu Colegio”. Como médico geriatra, reivindicó esta especialidad como “imprescindible en un momento en que el envejecimiento, la cronicidad y la complejidad que conlleva la asistencia a personas mayores la hacen tan necesaria”. “Los que más me gusta de este premio -admitió- es que sea a las humanidades. La relación con el paciente debe basarse en la empatía y la comunicación. La medicina es ciencia y conciencia y la humanización no es un plus sino una exigencia de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes”.

Previamente el director gerente de los centros asistenciales de la Orden de San Juan de Dios en Jerez, Manuel Carrillo, pronunció la loa del premiado, destacando su extensa labor y prolongada dedicación a la Orden de San Juan de Dios. “Su lugar siempre ha estado en el trato cercano con el paciente y ha desplegado todos los valores más profundos de la profesión médica como son la humildad, la empatía, el respeto y la escucha”.

La solemne sesión, celebrada en el Auditorio del Colegio de Médicos, ha contado con la asistencia de la delegada de Inclusión Social Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez, Yessika Quintero, quien transmitió la admiración al premiado. “Te has centrado en la atención al paciente y a la persona para que su tiempo de vida sea de calidad”. A continuación, recordó la reciente entrega de una de las coronas por parte del Ayuntamiento de Jerez a Juan Carlos Durán como Rey Mago de 2026: “Más que regalarte Jerez esta coronación, Jerez la recibe como un regalo”, agradeció. La lectura de acta

de concesión de los Premios corrió a cargo de la secretaria general del Colegio de Médicos, Carmen Sebastianes.

Sobre el premiado

Juan Carlos Durán Alonso es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Realizó la residencia en la especialidad de Geriatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen Macarena de Sevilla y el doctorado en la Facultad de Medicina de Sevilla.

Médico especialista en Geriatría, es máster en Bioética y Humanización de la Asistencia. En la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios en Jerez ejerce como geriatra desde 1994 ha sido director médico y médico adjunto de Medicina Interna del Hospital Juan Grande, además de promotor, responsable y director asistencial de su Centro Geriátrico y coordinador del área asistencial de mayores y dependencia de la misma Orden Hospitalaria.

Ha sido coordinador del Servicio de Hospitalización Domiciliaria y miembro del Comité de Ética Asistencial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y del Hospital Universitario de Jerez. Ha sido director general de personas mayores y pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Ha impartido infinidad de cursos y ha presidido los comités organizadores del 31º, 40º y 44º Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, de la que ha sido presidente, así como del 64º Congreso de la Sociedad Española de la especialidad. Investigador del estudio Esfera, Programa Cuidar, Expres, Diagerca y Diabesidad, entre otros, ha participado en los grupos de investigación de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Cádiz.

Ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales, conferenciante y autor de publicaciones en libros y revistas españolas y extranjeras, además de coordinador de distintos protocolos.

Ha recibido los premios ‘Cuidad del Puerto’, ‘Alois Alzheimer’, ‘Hospitalidad San Juan de Dios 2008’ y la Distinción de Honor del Consejo Local de Mayores del Ayuntamiento de Jerez. Es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras San Dionisio de Jerez.