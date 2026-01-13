Inician el proyecto de demolición del chutadero de La Plata en Jerez

El chutadero de La Plata en Jerez tiene los meses contados. Los continuos incendios, el trapicheo, la presión vecinal, de los colegios y comercios de la zona llevaron hace unos meses al Ayuntamiento de Jerez a agilizar en lo posible el proceso de reversión del terreno para poder intervenir, teniendo en cuenta además las trabas administrativas y económicas con las que contaba ya de por sí el edificio. Finalmente, y tal como confirman fuentes municipales, el Ayuntamiento ha conseguido dicha reversión, "un paso fundamental para poder actuar".

De hecho, según apuntan estas mismas fuentes, ya se está trabajando en el proyecto de demolición del inmueble "con el objetivo de desarrollar una iniciativa que sea compatible con el lavadero de coches anexo", que se convertirá en las próximas semanas en un aparcamiento público.

Aunque desde el consistorio jerezano no aportan plazos de ejecución, "sí que estamos en la fase de inicio y más pronto que tarde se actuará allí. El objetivo es poner en valor el terreno y vincularlo con el lavadero anexo para que las labores de intervención estén coordinadas".

Un largo proceso

Ya desde el Ayuntamiento de Jerez explicaban el pasado mes de septiembre que se estaba "trabajando en la reversión de la parcela para hacerla municipal y poder intervenir en ella, pero los terrenos tienen una serie de cargas que el Consistorio quiere dejar resueltas antes de dicha reversión. No es un proceso sencillo y está llevando su tiempo. De hecho, estamos detrás de este asunto incluso antes de estar gobernando", aseguraba el delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar.

Y es que son "innumerables" las veces que los afectados han denunciado el estado de este espacio, inaugurado el 18 de septiembre del 2013, que estaba destinado a dar asistencia médica y social a personas mayores carentes de medios económicos y familiares de Jerez, pero que por circunstancias varias terminó en el abandono.