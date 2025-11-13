La innovación varietal se vive en el campo: profesionales del Marco de Jerez visitan el VCR Research Center en Italia

Durante tres intensas jornadas, un grupo de representantes del sector vitivinícola del Marco de Jerez visitó el VCR Research Center, en Rauscedo (Italia), para conocer de primera mano los avances en selección clonal, sanidad vegetal y nuevas variedades resistentes desarrolladas por Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR).

La visita, organizada junto a Agromillora, combinó sesiones técnicas, catas de microvinificaciones y recorridos por campos experimentales, culminando con una jornada cultural en Venecia.

El grupo, que formaba parte de una expedición técnica con profesionales de toda España de la mano de Agromillora (Benjamín Crespo responsable de viña en España, Javier Hidalgo responsable de Extremadura y Álvaro Salas responsable de Andalucia), contó con la guía de Mauro Pizzuto, doctor ingeniero agrónomo y responsable de Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR), quien explicó en detalle el trabajo que desarrolla el vivero en innovación varietal, mejora sanitaria y experimentación vitícola.

Una mirada al futuro de la vid

Desde el Consejo Regulador del Marco de Jerez, David Gómez destacó el valor del conocimiento compartido: “El Consejo tiene la responsabilidad de acompañar al sector en su evolución. Conocer proyectos de I+D como los de VCR nos permite anticipar los retos varietales y climáticos que afrontaremos en los próximos años”.

Los representantes del IFAPA Rancho de la Merced, Alejandro Castilla y Enrico Cretazzo, subrayaron la conexión entre investigación y práctica. “El trabajo de VCR demuestra que la ciencia puede tener un impacto directo en la sostenibilidad y productividad del viñedo. Nos llevamos muchas ideas sobre cómo integrar estos modelos en nuestros programas de ensayo en Andalucía”, señaló Castilla.

Cretazzo añadió que "en nuestras condiciones, aplicar parte de estos métodos especialmente en la elección del portainjerto y el control sanitario en vivero podría marcar una diferencia importante en la implantación y longevidad del viñedo”.

En la misma línea, Ana Jiménez Cantizano, investigadora de la Universidad de Cádiz, valoró la experiencia como “una oportunidad de acercar la investigación universitaria al sector vitivinícola”. "La universidad debe ser un puente entre la ciencia y la práctica. Conocer cómo trabaja VCR nos permite enriquecer la formación de los futuros profesionales de la enología y abrir nuevas líneas de cooperación", destacó.

Innovación desde la tradición

Desde la perspectiva de las bodegas, la experiencia italiana también dejó reflexiones sobre la convivencia entre innovación y herencia vitivinícola. Para José Manuel Malvido, de Bodegas Estévez, "la innovación no está reñida con la tradición. Lo importante es mantener la identidad del Marco de Jerez, pero con herramientas que garanticen su sostenibilidad futura".

Manuel Delgado, de Bodegas González Byass, destacó el papel del material vegetal como punto de partida de la calidad, remarcando que "todo comienza en la planta. Ver el rigor con el que VCR controla la trazabilidad y la sanidad del viñedo nos recuerda que el vino nace mucho antes de la vendimia”.

Por su parte, Manolo García, de Bodega Cayetano del Pino, valoró la visita como “una experiencia inspiradora, no solo técnica, sino también humana”, y apuntó que “la relación entre viveros, bodegas e instituciones es esencial para afrontar los desafíos del cambio climático”.

Para Francisco Muñoz, de Bodegas Fundador, "visitar el VCR supone mirar al futuro del viñedo desde la raíz. Ver cómo trabajan la selección y el control sanitario del material vegetal nos ayuda a entender por qué la innovación empieza mucho antes de que la uva llegue a la bodega”.

Visión desde el campo

Desde la perspectiva técnica de campo, José Luis Bernal destacó la relevancia de los procesos en vivero para la gestión agronómica del viñedo, remarcando que "impresiona el nivel de control en todas las fases, desde el material inicial hasta la planta lista para campo. Se percibe una trazabilidad absoluta y una búsqueda constante de uniformidad y vigor equilibrado. Este enfoque garantiza plantaciones más homogéneas y facilita una gestión agronómica más precisa”.

Finalmente, Álvaro Salas, delegado de Agromillora Andalucía, destacó el valor del intercambio técnico con el Marco de Jerez y sus profesionales. "Ha sido un privilegio compartir estos días con un grupo tan diverso y comprometido. El nivel de interés y conocimiento que hay en el Marco de Jerez es extraordinario, y este tipo de experiencias refuerzan el vínculo entre investigación, viverismo y viticultura. Agradezco especialmente la participación y la actitud abierta de todos los asistentes", declaró.