El instituto Elena García Armada de Jerez forma parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo

El IES Elena García Armada, en Jerez, ha sido seleccionado para formar parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) durante el curso 2025-2026.

Este programa europeo tiene como principal objetivo acercar a la juventud el funcionamiento de la Unión Europea y de la democracia parlamentaria europea, combinando formación práctica y teórica. Los centros participantes se convierten en puntos de referencia para la difusión de información sobre Europa en sus comunidades educativas y locales.

A nivel nacional, han sido seleccionados 127 centros, de los cuales 18 corresponden a Andalucía. La representación de Cádiz, con cuatro escuelas embajadoras, refuerza el compromiso de la provincia con la construcción de una ciudadanía europea activa y participativa.

El programa está dirigido al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio, que recibirá materiales pedagógicos específicos para trabajar en el aula. Además, profesorado y estudiantes participan en actividades formativas y divulgativas, entre ellas la creación de un punto de información (InfoPoint) actualizado sobre el Parlamento Europeo y la organización de actos como la celebración del Día de Europa, cada 9 de mayo.

Con esta iniciativa, el Parlamento Europeo ofrece a los jóvenes la oportunidad "de vivir Europa en primera persona, conociendo sus instituciones y adquiriendo competencias ciudadanas esenciales para su futuro académico, laboral y social".