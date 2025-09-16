El profesorado del IES Seritium de Jerez se manifiesta y exige el alto el fuego en Gaza: "Nos sentimos impotentes"

Los profesores y profesoras del IES Seritium de Jerez se manifestado este martes 16 de septiembre en contra del genocidio en Gaza. "En consonancia con la ONU, Docentes por Palestina, Marea Palestina y otros centros educativos jerezanos, respaldamos unánimemente el documento de condena contra la violencia injustificable ejercida por el ejército israelí contra la población Palestina y exigimos el alto el fuego inmediato. Como educadores en los valores del respeto, la tolerancia y la justicia, nos vemos interpelados por estos hechos crueles y terribles para apoyar a las víctimas y rechazar el uso sistemático de la violencia contra civiles. Aunque nos sentimos impotentes ante tantas muertes, no podemos empezar este curso sin recordar a los miles de menores y profesores asesinados que desgraciadamente no podrán volver a la escuela este septiembre".

En una resolución de los claustros y Consejos Escolares sobre Gaza rechazan formal y rotundamente "toda la violencia desatada en Oriente Próximo y elevar al Gobierno y al conjunto de los líderes mundiales una petición de alto el fuego inmediato, el cese de los bombardeos sobre la población civil, la apertura de corredores humanitarios, la liberación de todos los rehenes israelíes capturados y de los miles de presos palestinos detenidos sin cargos y sin las mínimas garantías jurídicas, y la celebración de una Conferencia de Paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el objetivo de alcanzar una paz duradera en la región y el respeto absoluto de los Derechos Humanos".

En nombre de toda la comunidad educativa, recuerdan en una resolución que la Educación para la Paz y la No Violencia es un contenido transversal de la Educación puesto en valor por la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/53/25, de 19 de noviembre de 1998. Además, que la Educación para la Paz ha sido recogida por la legislación española y forma parte de los planes de centro y de los contenidos de Educación en Valores de todos los colegios e institutos andaluces. La actual Ley de educación, la LOMLOE, en línea con todas sus predecesoras, recoge como principios básicos la Educación para la Paz y la No Violencia y la Educación en Derechos Humanos. Por su parte, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de Paz, ha establecido una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación, con el objeto de establecer la Cultura de la Paz y la No-Violencia en nuestra sociedad.

"Todos sabemos que el silencio de las mayorías es lo que permite que el mal prospere. La escuela debe potenciar el pensamiento crítico, y hoy, como en la Europa de los años 40, no podemos permanecer en silencio ante las atrocidades que se están cometiendo en Gaza; eso, a pesar del intento de silenciarlas con el asesinato de casi 300 periodistas hasta el momento".

También señalan, por lo que respecta a la Educación, que desde el 9 de octubre de 2023, han muerto en la franja de Gaza más de 600 profesores locales, 35 de ellos pertenecientes a la misión de Naciones Unidas para la zona UNRWA. Al mismo tiempo, más de 160 escuelas han sido bombardeadas y la universidad ha sido destruida, "terribles hechos de los que la comunidad educativa no puede quedar al margen". La resolución de los claustros y Consejos Escolares sobre Gaza, recoge que la propuesta del claustro/Consejo Escolar no es un acto aislado. "La propia Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó abrumadoramente una resolución (con 149 votos a favor y solo 12 en contra), que exige el alto el fuego en Gaza, que Israel rinda cuentas, la liberación de todos los rehenes y la entrada irrestricta de ayuda humanitaria para toda la población de la Franja de Gaza, así como la protección de los trabajadores sanitarios y de socorro, en riguroso cumplimiento del derecho internacional. Por su parte, más de cien ONG de todo el mundo, entre las que se encuentran Cáritas, Médicos sin Fronteras, Intermón-Oxfam o Medicos Mundi, han denunciado que Israel les impide hacer llegar ayuda a Gaza".