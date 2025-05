Un instituto referente para la ciencia

El instituto Elena García Armada se ha convertido en todo un referente para promover la ciencia entre los más jóvenes. Desde hace cuatro años, el centro, avalado por el compromiso de la científica que le da nombre y un claustro docente y equipo directivo especialmente comprometidos, intenta romper con esa brecha de género existente en este ámbito.

Ayer, el instituto celebró la cuarta edición de sus Jornadas Steam, con la presencia un año más de Elena García Armada, que lideró las mismas, en esta ocasión arropada por tres científicas de su empresa, Marsi-Bionics: Alba Gutiérrez, Ingeniera de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y Máster en Ingeniería Biomédica; Sonia Pérez, Ingeniera en Tecnologías Industriales, Automática y Electrónica y Máster en Automática y Robótica; y Marta Ojeda, Ingeniera Biomédica y Máster en Automatización y Robótica.

Durante toda la mañana, las cuatro científicas pudieron intercambiar experiencias y conocimientos con el alumnado, tanto para los más pequeños del centro, los alumnos de 1º de ESO, que departieron con Elena García Armada, llegando incluso a presenciar en directo un modelo de sus exoesqueletos; como para el resto de etapas.

Rosario Salmoral, ingeniera, docente del centro y responsable de estas jornadas reconocía que esta experiencia “ha sido muy productiva para los alumnos”, resaltando especialmente la complicidad existente entre los propios estudiantes y las científicas, todas bastante jóvenes. “Los alumnos les han preguntado mucho desde qué rama de Bachillerato estudiaron en su día hasta el máster que hicieron en la Universidad. Eso la verdad es que les ha hecho acercarse un poco más a ramas de ingenierías como el software, la biomedicina y la mecánica”.

Elena García Armada, a la izquierda, dialogando con Sonia Pérez, Marta Ojeda y Alba Gutiérrez. / Manuel Aranda

Sonia Pérez resaltó, en su primera visita al instituto, “el buen recibimiento que hemos tenido, tanto por parte de los profesores como de los alumnos. Además, nos han enseñado los proyectos que tienen de robótica que son muy adelantados. El nivel de proyecto nos ha encantado. A mí me ha tocado estar con los alumnos de 4º de ESO y ha sido muy productiva porque me han preguntado mucho sobre qué bachillerato hacer”.

“He notado mucho interés en estudiar ingeniería biomédica, y en la electrónica. Creo que poco a poco se están dando cuenta que las mujeres también podemos ocupar esos puestos”, añadió.

Marta Ojeda también se sorprendió por el grado de atención del alumnado. “En mi caso he estado en la parte de Ciencias de la Salud donde hay más chicas, y bueno, me han preguntado mucho sobre las optativas que cogí, y muy interesados en la parte profesional”.

“En los últimos años ha crecido el número de mujeres que estudian ingeniería y poco a poco tenemos una mayor presencia en puestos importantes. Este tipo de iniciativas, está claro que van a ayudar”.

Por su parte, Alba Gutiérrez calificó su participación como “una maravilla, me ha encantado los proyectos que están desarrollando, que en mi época no los teníamos”.

“A mí me ha tocado 1º de Bachillerato en la rama de tecnología y la verdad es que se han interesado mucho en cómo es el proceso de ingeniería mecánica y en cómo se diseña. Les he ido explicando cómo se hace un ‘exo’ y se han ido dando cuenta de que no sólo vale dibujar sino otros aspectos”, destacó.

Pero quien se muestra como en casa en Jerez es Elena García Armada. Concienciada y comprometida con su profesión y sobre todo con la sociedad, la científica castellana no oculta que “para mí esto es un motivo de orgullo increíble, ya no sólo porque estamos en un instituto que lleva mi nombre, sino por ver, año tras año, una evolución del alumnado en proyectos y en vocaciones. El claustro de profesores de este centro está haciendo un trabajo excelente y es ya un centro referente”.

Un momento de la mesa redonda celebrada con posterioridad.

Elena García Armada confía en que “en unos poquitos años podremos hacer balance sobre si las vocaciones tecnológicas en las chicas están aumentando. Este centro está consiguiendo romper esa brecha de género, porque hay que ser conscientes de que sobre todo en la tecnología y en las ingenierías hay una brecha tremenda y esto es un problema para la sociedad”.

Finalmente, la directora del centro, Rosario Coca, se mostraba encantada con el desarrollo de esta cuarta edición, sobre todo “porque de alguna forma, conseguimos que participe todo el instituto, especialmente los de la rama tecnológica”. Tras cuatro años, las jornadas “son ya una de las señas de identidad del instituto. Sinceramente, cuando empezamos, nunca pensábamos que esto iba a ser así, pero a día de hoy es una actividad muy consolidada, porque además, la relación con Elena es cada vez más estrecha y está comprometida con el centro, de hecho siempre garantiza que una fecha al año viene al instituto”.

Para Rosario Coca “poco a poco se está viendo que las semillas que hemos ido plantando, germinen y la presencia de la mujer dentro de la ciencia es cada vez mayor”.