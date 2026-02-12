Pelayo: "El Ayuntamiento de Jerez no va a escatimar en medios para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha garantizado este jueves, durante una visita a la zona inundada de Jerez, que el gobierno local "no escatimará en medios" para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible. En la visita, la regidora ha mostrado satisfacción por la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que acude a la zona inundada por segunda vez en días. "Agradecer la nueva visita que ha realizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, agradecerle su cercanía y sobre todo el que esté siempre pendiente. Creo que hemos hecho el mejor equipo posible, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, querida presidenta y Ayuntamiento de Jerez, pero no me quiero olvidar en ningún caso de todos los alcaldes pedáneos delegados y delegadas también de barriadas rurales". "Cuando vamos todos a una demostramos que somos capaces de hacer frente a cualquier borrasca que se nos presente", ha añadido.

También ha tenido palabras de agradecimiento para Núñez Feijóo, ya que "hemos tenido oportunidad de hablar en distintas ocasiones desde el minuto uno. Estuvo llamando, interesándose y me prometió que iba a venir a Jerez, que iba a conocer de cerca la situación que estamos viviendo los jerezanos y las jerezanas, que no es una situación distinta a la que viven en otros municipios de Andalucía. Así quiero lanzar un mensaje a todos los alcaldes y alcaldesas de ánimo, de compromiso". "Sé que estamos todos sin dormir, presidente, pero merece la pena dejarse la piel por los vecinos en estos momentos", ha asegurado.

Por todo ello, ha aplaudido que el presidente del PP esté "en todo momento buscando vías, buscando alternativas para que los ayuntamientos, para que las ciudades afectadas por las inundaciones podamos volver a la vida cuanto antes. Eso es muy importante. El tiempo no se puede parar. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando y no podemos dejar a nadie atrás. La zona rural es el corazón de esta ciudad".

La alcaldesa ha insistido en que "el río Guadalete atraviesa esta ciudad. La zona rural forma parte de Jerez y tenemos ahora, y lo decía ayer, que desdoblarnos. Tenemos que seguir activando Jerez como ciudad sin dejar atrás a todos los que ahora mismo se encuentran en una situación compleja". Tras visitar anoche El Portal, el gobierno municipal ha visitado junto a Feijóo la zona de La Ina. "Hemos estado también con los agricultores y lo importante es decirle que el Ayuntamiento de Jerez no va a escatimar en medios para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida posible".

En este sentido, ha avanzado que el gobierno local "va a volcar todos sus recursos, evidentemente el Fondo de Contingencias y más, para que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida". Pelayo ha recordado, además, que ya se ha ampliado la contratación de los servicios de limpieza externos "para que haya más facilidad" y se ha contratado y también maquinaria "para que se pueda ir achicando agua lo más rápidamente posible". Por el momento, en torno a 500 vecinos están todavía "en situación de aislamiento". "Si la situación es difícil para los que están limpiando, están ya al menos volviendo a sus casas, pero todavía los vecinos de Las Pachecas siguen aislados, los vecinos del Cejo del Inglés siguen evacuados y los vecinos de La Greduela también siguen evacuados".