Inversión en Jerez de casi 1,4 millones en la creación y mantenimiento de espacios verdes y parques

El Ayuntamiento de Jerez ha invertido en lo que va de legislatura, sólo en la creación y mantenimiento de espacios verdes, parques y otros tipos de zonas de esparcimiento de la ciudad, casi 1,4 millones de euros, una inversión que se ha canalizado a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Púbicos, que dirige Jaime Espinar y que aglutina a las delegaciones de Infraestructuras y Medio Ambiente.

Jaime Espinar ha valorado de forma muy positiva el esfuerzo y la inversión realizada en este periodo en más de una docena de espacios públicos “para que Jerez pueda disfrutar de parques, zonas verdes y de esparcimiento en las mejores condiciones, tal y como la ciudadanía merece”. Ha recordado que “Jerez tiene el privilegio de contar con una gran masa arbórea y espacios verdes que tenemos que cuidar para avanzar como ciudad verde y sostenible, por lo que el Ayuntamiento está apostando por mejorar estos espacios y crear otros nuevos progresivamente”. De cara al futuro se ha referido a que “el Ayuntamiento está ultimando la licitación del nuevo contrato de conservación y mantenimiento de parques y jardines que permitirá que Jerez cuente con más personal, modernas dotaciones y mejoras de este servicio”.

Ha añadido que junto con las inversiones en infraestructuras y en mantenimiento de los parques, que ha supuesto una importante inyección económica de las arcas municipales, “el Ayuntamiento ha ido en este periodo desarrollando una gran agenda verde con el Plan Árbol y la plantación de 1.500 ejemplares por toda la ciudad, una medida que ha ido unida a otras destinadas a la concienciación ciudadana y de los escolares fundamentalmente. También hemos recuperado el Consejo de Medio Ambiente para ir de la mano de colectivos y entidades que trabajan en estos mismos objetivos y hemos apostado por la movilidad sostenible, el ahorro energético, la limpieza y el reciclaje”.

Entre los últimos proyectos en los que se ha focalizado la inversión municipal en cuanto a la creación y mantenimiento de espacios verdes, parques y otros tipos de zonas de esparcimiento de la ciudad se encuentra el parque Sebastián Peña, en la zona sur, con nuevos juegos infantiles, elementos de calistenia y biosaludables. En este espacio público también se ha invertido en el arreglo de caminos, iluminación y pistas deportivas. Otros proyectos de inversión reciente son el parque infantil de la plaza del Progreso en el centro de la ciudad, con nuevos elementos lúdicos para los niños y niñas y el parque de Pozoalbero, donde se ha priorizado el arreglo de los caminos y zonas verdes, el mobiliario urbano, el parque infantil y la creación de un nuevo parque canino.

Recientemente se ha llevado a cabo la primera fase de la renovación del vallado de la laguna de Torrox, para delimitar esta zona protegida de gran valor ecológico, donde el Ayuntamiento ha invertido también en proyectos de biodiversidad con la instalación de cajas nido, entre otras medidas, como actividades formativas y de sensibilización. Igualmente, se ha remodelado recientemente la limitación del parque Timanfaya para recuperar su accesibilidad.

En 2025 también se han hecho obras en la plaza Madrid, con un nuevo espacio lúdico infantil, elementos biosaludables y un parque canino, asimismo, se han arreglado los caminos y las zonas verdes. Otros parques nuevos de 2025 son los de avenida de la Paz Renfurbis y el de la plaza Hermana María Dolores Morales, en Torresoto, éste último con una pista de petanca.

Igualmente, el Ayuntamiento ha realizado otras inversiones como la instalación de la granja de animales domésticos en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, o la renovación del parque Williams, donde se han arreglado los caminos y se han repuesto los elementos biosaludables y de calistenia, así como el parque infantil. A esta lista de inversiones para la mejora de los espacios verdes se suman también la remodelación del parque Scout y los parques caninos de Renfurbis, La Marquesa y parque Williams.

Igualmente, en materia de inversiones en espacios verdes y esparcimiento el Ayuntamiento está trabajando en el aula de la naturaleza del parque del Retiro y ha llevado a cabo de manera frecuente labores de limpieza y desbroce en cañadas y espacios de recreo como la laguna de Torrox. Este montante de inversión municipal también se ha destinado al servicio de mantenimiento del parque de La Canaleja con la contratación de personal específico.