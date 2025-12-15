El nuevo contrato de Parques y Jardines de Jerez, a licitación en breve

El Ayuntamiento de Jerez ya tiene finalizado el pliego técnico del nuevo contrato de Parques y Jardines, que tendrá un valor de 6,1 millones de euros (IVA incluido) y trabajo para 80 personas en materia de personal. Con un monto de casi el doble de lo que firmó el PSOE en su día al frente del gobierno municipal, el informe de necesidad también está acabado y paralelamente los servicios municipales trabajan ya con el pliego administrativo y los criterios de valoración. La previsión, según los plazos cumplidos y pendientes, es que el contrato salga a licitación antes de que acabe el año.

El pasado mes de octubre, en una reunión con el comité de empresa de de Parques y Jardines -la concesión actual corresponde a OHL-Ingesan S.A.-, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, subrayaba “el firme compromiso del gobierno municipal de mejorar este servicio en la ciudad”.

En efecto, la intención no es otra que mejorar el servicio y las condiciones laborales de los 80 empleados. Concretamente, el nuevo contrato permitirá que el Servicio de Parques y Jardines de Jerez cuente con una mayor dotación y nueva maquinaria moderna y específica para la limpieza y embellecimiento de los parques y los jardines de la ciudad, así como que se complemente la cobertura de tareas como la recogida de las naranjas.

También es importante que, en virtud de este nuevo pliego, se ampliará el servicio a nuevas zonas de expansión de la ciudad que han sido recepcionadas por parte del Ayuntamiento, ya que el anterior contrato “estaba totalmente encorsetado y no nos permitía poder llegar a cubrir la limpieza y cuidado de los jardines de las nuevas urbanizaciones”, según aseguraba en su día Jaime Espinar, teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

Tampoco el contrato anterior cubría las vacaciones, por lo que en épocas estivales la plantilla quedaba reducida a la mitad, provocando problemas de mantenimiento que requerían de una respuesta temporal, situación que se va a corregir en el próximo pliego, ya que se cubrirán todas las vacaciones y bajas, algo que no ocurría anteriormente.

Jerez: verde que te quiero verde

El nuevo contrato de Parques y Jardines se enmarca en el objetivo del gobierno municipal de hacer de Jerez una ‘ciudad verde y sostenible’ y desde el Ayuntamiento se mantienen campañas de plantación y replantación de alcorques vacíos en la ciudad, como parte del plan de sensibilización y concienciación en materia de arbolado, dentro del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, donde entra también la transición al alumbrado LED que se está realizando en las calles de Jerez, por ejemplo esta semana en Barriada España.

Jerez es uno de los municipios españoles que cuenta con mayor número de arbolado en su término municipal. Según el inventario, Jerez cuenta con 155.000 árboles y hasta 2,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes, de ahí la importancia que desde el gobierno municipal se concede al nuevo contrato del Servicio de Parques y Jardines.

También forma parte importante en el compromiso de un Jerez verde y sostenible la creación de un Aula de la Naturaleza en el parque del Retiro y la estrategia para reverdecer los colegios de Jerez, eliminando así las ‘islas de calor’ que existen en algunos centros educativos. Además y de la mano de la Diputación de Cádiz, se va a implantar en la zona rural de Jerez como experiencia-piloto que sirva como laboratorio de ideas con el objetivo de reducir el asfalto y hormigonado en los patios.

Otra faceta en la que trabaja el Ayuntamiento es en que todas las delegaciones municipales obtengan el ‘sello verde’ como compromiso real, no solo como imagen, trabajando de manera transversal en todas las áreas del Ayuntamiento. Otra medida anunciada en su día es la creación de un departamento específico de educación medioambiental.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Jerez está adherido a la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía (REVERSA), iniciativa impulsada por la Consejería de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, con el objetivo de impulsar la educación y la concienciación ambiental en los municipios miembros, así como ayudar a comprender, prepararse y gestionar los retos climáticos que afectan a la sociedad.