Dos investigadores presentan un estudio sobre el desigual trato político dado a Andalucía en su proceso autonómico

El Congreso sobre el Segundo Andalucismo que se celebra en la Universidad de Almería los días 27 y 28 de octubre acoge la defensa de la investigación 'El andalucismo político ante la convalidación de los referéndums de autonomía para Cataluña y Euskadi: un ejemplo de discriminación legal y política del proceso andaluz', la cual manifiesta el desigual trato político y normativo dentro de la configuración del Estado autonómico. Los investigadores Manuel Jesús Garnica Corbacho (Algeciras, 2003), graduado en Derecho, y Manuel Ruiz Romero (Sevilla, 1959), doctor en Historia, afincado en Jerez, presentan un estudio inédito que analiza la exclusión que sufre Andalucía en su camino hacia una autonomía de primera.

El trabajo que se defiende en estas Jornadas Científicas sobre el LX Aniversario de la Segunda Generación Andalucista, analiza la convalidación de los Reales Decretos-Leyes, que regulan los referéndums estatutarios de Cataluña y Euskadi, demostrando cómo el bipartidismo de la época (UCD y PSOE) al aplicar soluciones jurídicas excepcionales en ambos casos, excluyeron deliberadamente a Andalucía de un trato equivalente.

Según los autores, esta actuación "vulneró principios constitucionales, como la igualdad (art. 14) y la seguridad jurídica (art. 9.3), generando un agravio que condiciona el referéndum del 28 de febrero de 1980, tanto por el retraso como por las perversas condiciones pactadas en la Ley de Referéndums". "Este episodio -creen- representa el primer ejemplo de “racionalización autonómica” pactada entre UCD y PSOE, lo que supuso una calculada ralentización del proceso andaluz frente a los territorios históricos".

"El caso andaluz no fue solo una cuestión política o simbólica. Hubo un tratamiento jurídico desigual que afectó directamente a su derecho a la autonomía plena”, afirma Garnica. “Nuestro estudio demuestra que la política del consenso ocultó una estrategia de Estado que marginó a Andalucía dentro del nuevo modelo territorial”, defiende Ruiz Romero. El estudio completa la revisión crítica de los procesos autonómicos de la Transición y reivindica el papel del andalucismo político como único movimiento que denunció esta desigualdad en su momento, anticipando el debate sobre la uniformidad del Estado autonómico.

Ambos investigadores presentan así sus conclusiones en este foro, donde se exponen las implicaciones históricas y jurídicas de esta discriminación inédita.