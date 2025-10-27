'¡Silencio, se piensa!', del jerezano José Mateos, inicia tres meses de funciones en el Teatro Lara de Madrid

La compañía jerezana Producciones El Dramaturgo estará del 4 de noviembre al 3 de febrero, todos los martes, en el Teatro Lara de Madrid con la obra '¡Silencio, se piensa!'.

Su autor y director, el jerezano José Mateos, escritor de amplísima trayectoria que se une al grupo para crear esta obra, comenta que el teatro es "para mí una manera de asomarme al misterio, a las profundidades de la vida. Aunque no ignoro que hay también un teatro confortable, de evasión y estimulación, que sirve para dulcificar los abismos humanos, a mí me interesa menos". '¡Silencio, se piensa!' está protagonizada por los actores Emilio Rosales y Luis Guerrero. Emilio creó esta compañía para “hacer proyectos diferentes siguiendo un sello propio que se aleje de las modas y las tendencias comerciales". Además, asegura que "'¡Silencio, se piensa!' es una obra que podría servir para definir el espíritu de Producciones El Dramaturgo”, la compañía que fundó hace años.

El director de la compañía del Gran Teatro del Mundo ha muerto y dos de sus actores, Cristino y Don Fiasco, deben abandonarlo todo y buscar un nuevo empleo. La realidad con la que se encuentran ha cambiado: el arte ya no es arte, sino pura evasión; y los nuevos inventos tecnológicos han modificado los comportamientos, los gustos y los criterios morales.

Una institución gubernamental, la 'Inspección de Vidas y Espectáculos', exige ahora la renuncia a cualquier duda y la sumisión a un 'no pensamiento' único e indiscutible. Los dos actores deberán decidir qué camino seguir: si acatar este nuevo orden o luchar contra él.

A lo largo de esta aventura, el espectador asistirá a una crítica llena de humor, pero demoledora, sobre algunos aspectos de esta sociedad que estamos diseñando entre todos.

Premiada en el Certamen Arganzueloros de la Fundación Siglo de Oro, premiada en el Certamen Nacional de Burguillos y en el Festival de Teatro de Frigiliana, en ¡Silencio, se piensa!, el auto sacramental se renueva acudiendo a diferentes corrientes de la dramaturgia moderna (Beckett, Ionesco, Valle Inclán, Ghelderode o Tadeusz Kantor) para ser usado a modo de crítica y como un vehículo inmejorable para indagar en aspectos poco visitados por el teatro del momento. Una distopía sobre la cultura de masas y la capitalización del arte.