Investigan en Jerez la muerte accidental de un joven por un disparo en la cabeza

Imagen de la barriada de San Telmo en Jerez.

La Policía Nacional de Jerez ha abierto una investigación por la muerte este jueves de un hombre de 20 años en la barriada de San Telmo cuando manipulaba una pistola.

Según fuentes fiables, el joven se encontraba con unos amigos jugando con una pistola cuando pegó un tiro al aire, el arma se encasquilló y al mirarla se disparó sola en la cabeza de la víctima.

Una ambulancia trató de reanimarlo sin éxito.

Fuentes policiales apuntan que se ha abierto una investigación para esclarecer el hecho, del que hasta el momento se desconocen más datos. (Habrá ampliación).